Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 1
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 2
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 3
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 4
Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial 2.5&quot; 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Мексика
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
63

Описание товара Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)

Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Мексика
Описание
Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...