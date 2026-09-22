Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
12000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Энергопотребление
11.5
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718549
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
12000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
106

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1)

**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 12 000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 11 800 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 4096 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** идеально подходит для требовательных приложений и игр. * **Большая ёмкость:** позволяет хранить большое количество данных. * **Надёжность:** благодаря высокому среднему времени наработки на отказ и ударостойкости накопитель прослужит долго. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора помогает предотвратить перегрев. SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и высокоскоростное решение для хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12400
Скорость записи, Мб/с
12000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
11.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 12 000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 11 800 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 4096 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** идеально подходит для требовательных приложений и игр. * **Большая ёмкость:** позволяет хранить большое количество данных. * **Надёжность:** благодаря высокому среднему времени наработки на отказ и ударостойкости накопитель прослужит долго. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора помогает предотвратить перегрев. SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и высокоскоростное решение для хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...