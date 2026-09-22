Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 (AP4TBAS2280F4-1)
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1600 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 12 000 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 11 800 МБ/с. * Ударостойкость: 1500G/0,5 мс. * Номинальный объём: 4096 ГБ. * Наличие радиатора: да. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** идеально подходит для требовательных приложений и игр. * **Большая ёмкость:** позволяет хранить большое количество данных. * **Надёжность:** благодаря высокому среднему времени наработки на отказ и ударостойкости накопитель прослужит долго. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора помогает предотвратить перегрев. SSD Apacer M.2 2280 4TB AS2280F4 — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и высокоскоростное решение для хранения данных.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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