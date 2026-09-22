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SSD Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) купить в Москве
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Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB)

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Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 1
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Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 3
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 4
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 5
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 6
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 7
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 8
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 9
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 10
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 11
Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление, Вт
5
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 1
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 2
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 3
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 4
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 5
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 6
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 7
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 8
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 9
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 10
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 11
  • Накопитель SSD AGI AI238 2.5&quot; 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718546
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Характеристики

Бренд
agi
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х13х10
Вес, г.
67

Описание товара Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB)

Представляем вашему вниманию SSD-накопитель AGI — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот твердотельный накопитель оснащен DRAM-бфером, что обеспечивает более высокую скорость доступа к данным и повышает общую производительность системы. С впечатляющей емкостью в 2048 Гб, накопитель AGI удовлетворит потребности как домашних пользователей, так и профессионалов, работающих с большими объемами данных. С максимальной скоростью чтения до 540 МБайт/с и скоростью записи до 500 МБайт/с, он обеспечивает молниеносную обработку файлов и быстрое выполнение задач. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс SATA делают накопитель совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Энергопотребление устройства составляет всего 5 Вт, что способствует более экономичному использованию энергии и снижает общие затраты на электроэнергию. SSD-накопитель AGI использует флэш-память типа QLC, которая сочетает в себе высокую плотность записи и оптимальную эффективность. Благодаря времени наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальному ресурсу записи (TBW) в 320 Тб, вы можете быть уверены в надежной долговечной работе устройства. Произведенный в Китае, накопитель AGI представляет собой сочетание новейших технологий и высокого качества исполнения, что делает его отличным выбором для расширения возможностей вашего компьютера.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB)




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Характеристики
Бренд
agi
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию SSD-накопитель AGI — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот твердотельный накопитель оснащен DRAM-бфером, что обеспечивает более высокую скорость доступа к данным и повышает общую производительность системы. С впечатляющей емкостью в 2048 Гб, накопитель AGI удовлетворит потребности как домашних пользователей, так и профессионалов, работающих с большими объемами данных. С максимальной скоростью чтения до 540 МБайт/с и скоростью записи до 500 МБайт/с, он обеспечивает молниеносную обработку файлов и быстрое выполнение задач. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс SATA делают накопитель совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Энергопотребление устройства составляет всего 5 Вт, что способствует более экономичному использованию энергии и снижает общие затраты на электроэнергию. SSD-накопитель AGI использует флэш-память типа QLC, которая сочетает в себе высокую плотность записи и оптимальную эффективность. Благодаря времени наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальному ресурсу записи (TBW) в 320 Тб, вы можете быть уверены в надежной долговечной работе устройства. Произведенный в Китае, накопитель AGI представляет собой сочетание новейших технологий и высокого качества исполнения, что делает его отличным выбором для расширения возможностей вашего компьютера.


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Отзывы


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