Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AGI AI238 2.5" 2TB (AGI2K0GIMAI238-CB)
Представляем вашему вниманию SSD-накопитель AGI — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот твердотельный накопитель оснащен DRAM-бфером, что обеспечивает более высокую скорость доступа к данным и повышает общую производительность системы. С впечатляющей емкостью в 2048 Гб, накопитель AGI удовлетворит потребности как домашних пользователей, так и профессионалов, работающих с большими объемами данных. С максимальной скоростью чтения до 540 МБайт/с и скоростью записи до 500 МБайт/с, он обеспечивает молниеносную обработку файлов и быстрое выполнение задач. Форм-фактор 2.5 дюйма и интерфейс SATA делают накопитель совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Энергопотребление устройства составляет всего 5 Вт, что способствует более экономичному использованию энергии и снижает общие затраты на электроэнергию. SSD-накопитель AGI использует флэш-память типа QLC, которая сочетает в себе высокую плотность записи и оптимальную эффективность. Благодаря времени наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальному ресурсу записи (TBW) в 320 Тб, вы можете быть уверены в надежной долговечной работе устройства. Произведенный в Китае, накопитель AGI представляет собой сочетание новейших технологий и высокого качества исполнения, что делает его отличным выбором для расширения возможностей вашего компьютера.
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