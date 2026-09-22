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Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold

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Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 1
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 2
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 3
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 4
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 5
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 6
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 7
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 8
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 9
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 10
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 11
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 12
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 13
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 14
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 15
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 16
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 17
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 18
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 19
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 20
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 21
Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, стресса, температуры тела, физической активности, частоты сердечных сокращений, шагомер
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 1
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 2
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 3
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 4
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 5
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 6
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 7
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 8
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 9
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 10
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 11
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 12
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 13
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 14
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 15
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 16
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 17
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 18
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 19
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 20
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 21
  • Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718542
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, термометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, стресса, температуры тела, физической активности, частоты сердечных сокращений, шагомер
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
500
Время работы в активном режиме
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
367

Описание товара Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold

Умные часы Amazfit — это воплощение элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит стиль и технологии. Эти часы обладают легким весом всего 0,0468 кг и выполнены в корпусе из титана, что обеспечивает их прочность и долговечность. Умные часы поддерживают вибрацию, что позволяет не пропустить важные уведомления. С их помощью вы сможете следить за своим здоровьем и активностью благодаря широкому набору датчиков, среди которых барометр, гироскоп, датчик освещенности и термометр. Операционная система Zepp OS обеспечивает плавный и интуитивно понятный интерфейс. Amazfit предлагает продолжительное время работы в активном режиме — до 25 часов, благодаря аккумулятору емкостью 500 мА·ч. Водо- и пылезащита класса IP68 гарантируют, что ваши часы останутся надежными в любых условиях. Дизайн часов завершает ремешок из силикона, который удобно регулируется по длине и может быть легко заменен, позволяя адаптировать устройство под ваш стиль. Золотистый корпус в сочетании с черным ремешком создают эффектный и современный образ. Эти умные часы произведены в Китае и представляют бренд Amazfit, который известен высоким качеством и инновациями. Ко всему прочему, возможность смены ремешка позволяет еще больше разнообразить их внешний вид и функциональность. Позвольте себе насладиться сочетанием передовых технологий и утонченного дизайна с Amazfit.

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit T-rex 3 Pro 44mm (A2549) Black Gold




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.32
Развернуть
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, термометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, стресса, температуры тела, физической активности, частоты сердечных сокращений, шагомер
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
500
Время работы в активном режиме
25
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Amazfit — это воплощение элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит стиль и технологии. Эти часы обладают легким весом всего 0,0468 кг и выполнены в корпусе из титана, что обеспечивает их прочность и долговечность. Умные часы поддерживают вибрацию, что позволяет не пропустить важные уведомления. С их помощью вы сможете следить за своим здоровьем и активностью благодаря широкому набору датчиков, среди которых барометр, гироскоп, датчик освещенности и термометр. Операционная система Zepp OS обеспечивает плавный и интуитивно понятный интерфейс. Amazfit предлагает продолжительное время работы в активном режиме — до 25 часов, благодаря аккумулятору емкостью 500 мА·ч. Водо- и пылезащита класса IP68 гарантируют, что ваши часы останутся надежными в любых условиях. Дизайн часов завершает ремешок из силикона, который удобно регулируется по длине и может быть легко заменен, позволяя адаптировать устройство под ваш стиль. Золотистый корпус в сочетании с черным ремешком создают эффектный и современный образ. Эти умные часы произведены в Китае и представляют бренд Amazfit, который известен высоким качеством и инновациями. Ко всему прочему, возможность смены ремешка позволяет еще больше разнообразить их внешний вид и функциональность. Позвольте себе насладиться сочетанием передовых технологий и утонченного дизайна с Amazfit.
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Отзывы


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