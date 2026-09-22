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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black

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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 1
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 2
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 3
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 4
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 5
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 6
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
темно-серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 1
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 2
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 3
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 4
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 5
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 6
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718540
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
темно-серый
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
367

Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black

Умные часы Amazfit представляют собой элегантное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит стиль и практичность. Отличающиеся прочным корпусом из нержавеющей стали и стильным силиконовым ремешком, эти часы подчеркнут ваш индивидуальный стиль, при этом обеспечивая высокую надежность. С Amazfit вы получите полную свободу действий благодаря длительной автономности: время работы в активном режиме составляет впечатляющие 312 часов. Это стало возможным благодаря емкому аккумулятору на 700 мА·ч, который позволяет вам оставаться на связи и контролировать свое здоровье без необходимости постоянной подзарядки. Оснащенные множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, эти часы станут вашим надежным помощником как в повседневной жизни, так и в спортивных достижениях. Операционная система Zepp OS обеспечивает бесперебойную работу и доступ к множеству полезных функций. Смарт-часы Amazfit поддерживают соединение через Wi-Fi и Bluetooth, предоставляя вам удобный и быстрый доступ ко всем необходимым данным. Степень защиты IP68 гарантирует стойкость к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать устройство в различных условиях. Эти умные часы отличаются сдержанным и универсальным дизайном: корпус и ремешок темно-серого цвета легко сочетаются с любым стилем одежды, а возможность замены браслета позволит вам персонализировать часы под ваше настроение или образ. Произведенные в Китае, Amazfit сочетают в себе новейшие технологии, премиальные материалы и высокие стандарты качества, делая их идеальным выбором для современного пользователя, стремящегося всегда быть на гребне волны цифровых инноваций.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
темно-серый
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Amazfit представляют собой элегантное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит стиль и практичность. Отличающиеся прочным корпусом из нержавеющей стали и стильным силиконовым ремешком, эти часы подчеркнут ваш индивидуальный стиль, при этом обеспечивая высокую надежность. С Amazfit вы получите полную свободу действий благодаря длительной автономности: время работы в активном режиме составляет впечатляющие 312 часов. Это стало возможным благодаря емкому аккумулятору на 700 мА·ч, который позволяет вам оставаться на связи и контролировать свое здоровье без необходимости постоянной подзарядки. Оснащенные множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, эти часы станут вашим надежным помощником как в повседневной жизни, так и в спортивных достижениях. Операционная система Zepp OS обеспечивает бесперебойную работу и доступ к множеству полезных функций. Смарт-часы Amazfit поддерживают соединение через Wi-Fi и Bluetooth, предоставляя вам удобный и быстрый доступ ко всем необходимым данным. Степень защиты IP68 гарантирует стойкость к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать устройство в различных условиях. Эти умные часы отличаются сдержанным и универсальным дизайном: корпус и ремешок темно-серого цвета легко сочетаются с любым стилем одежды, а возможность замены браслета позволит вам персонализировать часы под ваше настроение или образ. Произведенные в Китае, Amazfit сочетают в себе новейшие технологии, премиальные материалы и высокие стандарты качества, делая их идеальным выбором для современного пользователя, стремящегося всегда быть на гребне волны цифровых инноваций.


Теги товара: Металлические
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Отзывы


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