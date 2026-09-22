Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Onyx Black
Умные часы Amazfit представляют собой элегантное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит стиль и практичность. Отличающиеся прочным корпусом из нержавеющей стали и стильным силиконовым ремешком, эти часы подчеркнут ваш индивидуальный стиль, при этом обеспечивая высокую надежность. С Amazfit вы получите полную свободу действий благодаря длительной автономности: время работы в активном режиме составляет впечатляющие 312 часов. Это стало возможным благодаря емкому аккумулятору на 700 мА·ч, который позволяет вам оставаться на связи и контролировать свое здоровье без необходимости постоянной подзарядки. Оснащенные множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, эти часы станут вашим надежным помощником как в повседневной жизни, так и в спортивных достижениях. Операционная система Zepp OS обеспечивает бесперебойную работу и доступ к множеству полезных функций. Смарт-часы Amazfit поддерживают соединение через Wi-Fi и Bluetooth, предоставляя вам удобный и быстрый доступ ко всем необходимым данным. Степень защиты IP68 гарантирует стойкость к воздействию влаги и пыли, позволяя использовать устройство в различных условиях. Эти умные часы отличаются сдержанным и универсальным дизайном: корпус и ремешок темно-серого цвета легко сочетаются с любым стилем одежды, а возможность замены браслета позволит вам персонализировать часы под ваше настроение или образ. Произведенные в Китае, Amazfit сочетают в себе новейшие технологии, премиальные материалы и высокие стандарты качества, делая их идеальным выбором для современного пользователя, стремящегося всегда быть на гребне волны цифровых инноваций.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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