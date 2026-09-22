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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey

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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 1
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 2
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 3
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 4
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 1
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 2
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 3
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 4
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718538
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
367

Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey

Умные часы Amazfit — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна для тех, кто ценит функциональность и стиль. Созданные из нержавеющей стали, они отличаются прочностью и изысканным видом. Легкий вес всего 0,0683 кг делает их незаметными на запястье, а вибрация обеспечит своевременные уведомления. Эти умные часы работают до 312 часов в активном режиме благодаря мощному аккумулятору емкостью 700 мА·ч, позволяя вам оставаться на связи без частых подзарядок. Amazfit оснащены операционной системой Zepp OS, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и возможность установки различных приложений. С ними вы всегда будете в курсе событий благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth. Часы выполнены в стильном сером цвете и сопровождаются силиконовым браслетом, который можно заменить и отрегулировать по длине, обеспечивая максимальный комфорт в носке. Благодаря классу защиты IP68, часы устойчивы к воздействию воды и пыли, что делает их идеальными для активного образа жизни. Amazfit — это надежный спутник для вашего повседневного ритма жизни, который обеспечивает не только великолепную функциональность, но и стильный внешний вид.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
серый
Цвета браслета/ремешка
серый
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Amazfit — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна для тех, кто ценит функциональность и стиль. Созданные из нержавеющей стали, они отличаются прочностью и изысканным видом. Легкий вес всего 0,0683 кг делает их незаметными на запястье, а вибрация обеспечит своевременные уведомления. Эти умные часы работают до 312 часов в активном режиме благодаря мощному аккумулятору емкостью 700 мА·ч, позволяя вам оставаться на связи без частых подзарядок. Amazfit оснащены операционной системой Zepp OS, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и возможность установки различных приложений. С ними вы всегда будете в курсе событий благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth. Часы выполнены в стильном сером цвете и сопровождаются силиконовым браслетом, который можно заменить и отрегулировать по длине, обеспечивая максимальный комфорт в носке. Благодаря классу защиты IP68, часы устойчивы к воздействию воды и пыли, что делает их идеальными для активного образа жизни. Amazfit — это надежный спутник для вашего повседневного ритма жизни, который обеспечивает не только великолепную функциональность, но и стильный внешний вид.


Теги товара: Металлические
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Отзывы


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