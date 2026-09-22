Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5mm Haze Grey
Умные часы Amazfit — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна для тех, кто ценит функциональность и стиль. Созданные из нержавеющей стали, они отличаются прочностью и изысканным видом. Легкий вес всего 0,0683 кг делает их незаметными на запястье, а вибрация обеспечит своевременные уведомления. Эти умные часы работают до 312 часов в активном режиме благодаря мощному аккумулятору емкостью 700 мА·ч, позволяя вам оставаться на связи без частых подзарядок. Amazfit оснащены операционной системой Zepp OS, которая предлагает интуитивно понятный интерфейс и возможность установки различных приложений. С ними вы всегда будете в курсе событий благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth. Часы выполнены в стильном сером цвете и сопровождаются силиконовым браслетом, который можно заменить и отрегулировать по длине, обеспечивая максимальный комфорт в носке. Благодаря классу защиты IP68, часы устойчивы к воздействию воды и пыли, что делает их идеальными для активного образа жизни. Amazfit — это надежный спутник для вашего повседневного ритма жизни, который обеспечивает не только великолепную функциональность, но и стильный внешний вид.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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