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Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718508
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х28
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black

Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black

Отзывы о товаре Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Alseye RAMS 2.0 (AS.07.0240) Black - по цене 3080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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