Top.Mail.Ru
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 1
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 2
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 3
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 4
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 5
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 6
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 7
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 8
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 1
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 2
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 3
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 4
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 5
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 6
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 7
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 8
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718506
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 510 x 505 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.1, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х32
Вес, кг.
13.38

Описание товара Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57)

Корпус MSI представляет собой мощное сочетание стильного дизайна и впечатляющей функциональности, идеально подходящее для сборки современного игрового или рабочего компьютера. Этот Midi-Tower корпус весом 10,9 кг отличается прочностью благодаря использованию высококачественной стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Корпус обладает продуманной архитектурой, поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и E-ATX, что предоставляет разнообразные возможности для конфигурации системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а максимальная длина видеокарты – 360 мм, что позволяет установить мощные и производительные компоненты без компромиссов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется многочисленными возможностями для расширения - в вашем распоряжении 7 слотов расширения. Корпус способен вместить до 6 внутренних отсеков 2,5" и 2 отсека 3,5", обеспечивая достаточно места для хранения данных и установки SSD и HDD. Особое внимание уделено эстетической стороне: ARGB подсветка добавляет корпусу индивидуальность и создает уникальную атмосферу, поддающуюся кастомизации посредством совместимых компонентов. Блок питания располагается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более аккуратному внешнему виду без лишних кабелей. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему элегантность и универсальность для любого стиля интерьера. MSI продолжает подчеркивать своё внимание к деталям, предлагая мощный, надежный и стильный корпус для требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 510 x 505 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.1, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI представляет собой мощное сочетание стильного дизайна и впечатляющей функциональности, идеально подходящее для сборки современного игрового или рабочего компьютера. Этот Midi-Tower корпус весом 10,9 кг отличается прочностью благодаря использованию высококачественной стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Корпус обладает продуманной архитектурой, поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и E-ATX, что предоставляет разнообразные возможности для конфигурации системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а максимальная длина видеокарты – 360 мм, что позволяет установить мощные и производительные компоненты без компромиссов. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется многочисленными возможностями для расширения - в вашем распоряжении 7 слотов расширения. Корпус способен вместить до 6 внутренних отсеков 2,5" и 2 отсека 3,5", обеспечивая достаточно места для хранения данных и установки SSD и HDD. Особое внимание уделено эстетической стороне: ARGB подсветка добавляет корпусу индивидуальность и создает уникальную атмосферу, поддающуюся кастомизации посредством совместимых компонентов. Блок питания располагается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более аккуратному внешнему виду без лишних кабелей. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему элегантность и универсальность для любого стиля интерьера. MSI продолжает подчеркивать своё внимание к деталям, предлагая мощный, надежный и стильный корпус для требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW (306-7G21P21-W57) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...