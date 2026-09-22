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Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000)

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Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 1
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 2
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 3
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 4
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 5
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 6
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 7
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 8
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 9
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 10
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 11
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 12
Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 1
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 2
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 3
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 4
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 5
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 6
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 7
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 8
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 9
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 10
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 11
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 12
  • Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718495
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 520 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
407
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3 x 140 мм, на задней панели: 1 x 140 или 1 x 120 мм, на верхней крышке: 3 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х31
Вес, кг.
13.92

Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000)

Представляем Корпус Asus — идеальное решение для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус, выполненный из качественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, станет настоящим украшением вашего рабочего пространства. Ключевые характеристики корпуса Asus: - **Максимальная длина видеокарты**: до 407 мм, что позволяет устанавливать самые производительные графические решения. - **Форм-фактор совместимых материнских плат**: поддержка mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, обеспечивая гибкость при сборке системы. - **Слоты расширения**: 8 слотов для установки дополнительных плат и устройств. - **Максимальная высота процессорного кулера**: до 165 мм, позволяя устанавливать эффективные системы охлаждения. - **Число внутренних отсеков 2,5"**: два отсека для установки SSD, обеспечивая высокую скорость работы системы. - **Встроенные вентиляторы**: четыре 140 мм вентилятора для отличной вентиляции и охлаждения всех компонентов. - **Расположение блока питания**: нижнее, что помогает оптимизировать воздушный поток и снизить уровень шума. - **Типоразмер**: Midi-Tower, универсальный размер, подходящий для большинства конфигураций. Корпус Asus предлагает превосходный баланс между стилем, функциональностью и охлаждением, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих надежную и высокопроизводительную основу для своего ПК.

Отзывы о товаре Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 520 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
407
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3 x 140 мм, на задней панели: 1 x 140 или 1 x 120 мм, на верхней крышке: 3 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Корпус Asus — идеальное решение для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус, выполненный из качественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, станет настоящим украшением вашего рабочего пространства. Ключевые характеристики корпуса Asus: - **Максимальная длина видеокарты**: до 407 мм, что позволяет устанавливать самые производительные графические решения. - **Форм-фактор совместимых материнских плат**: поддержка mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, обеспечивая гибкость при сборке системы. - **Слоты расширения**: 8 слотов для установки дополнительных плат и устройств. - **Максимальная высота процессорного кулера**: до 165 мм, позволяя устанавливать эффективные системы охлаждения. - **Число внутренних отсеков 2,5"**: два отсека для установки SSD, обеспечивая высокую скорость работы системы. - **Встроенные вентиляторы**: четыре 140 мм вентилятора для отличной вентиляции и охлаждения всех компонентов. - **Расположение блока питания**: нижнее, что помогает оптимизировать воздушный поток и снизить уровень шума. - **Типоразмер**: Midi-Tower, универсальный размер, подходящий для большинства конфигураций. Корпус Asus предлагает превосходный баланс между стилем, функциональностью и охлаждением, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих надежную и высокопроизводительную основу для своего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB White (90DC00I3-B19000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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