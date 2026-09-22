Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010)
Корпус ASUS A21 Plus White – это стильный и функциональный мини-башенный корпус, который идеально подойдет для сборки компьютера любого уровня сложности. Он отличается удобством в использовании, прочностью и привлекательным дизайном. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем столе или под столом. Блок питания не входит в комплектацию корпуса, что позволяет пользователю выбрать и установить подходящий блок питания самостоятельно. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает хорошую вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов. Окно из закаленного стекла на боковой панели корпуса позволяет вам любоваться внутренним устройством вашего компьютера и создает стильный вид. В корпусе предусмотрены внутренние отсеки для установки жестких дисков 3.5" / 2.5" (конвертируемые) – 2 штуки, а также внутренний отсек для установки жесткого диска 2.5" – 1 штука. Это позволяет вам удобно организовать хранение данных и обеспечить высокую производительность вашей системы. Корпус ASUS A21 Plus White оснащен 5 слотами расширения, что позволяет установить дополнительные устройства или карты расширения. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечным способом, что удобно для подключения и обслуживания жестких дисков. Корпус имеет стильный белый цвет, который придаст вашему компьютеру элегантный и современный вид. Отличное качество материалов и прочная конструкция обеспечивают долгий срок службы корпуса ASUS A21 Plus White.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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