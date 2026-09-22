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Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010)

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Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 1
Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 2
Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 3
Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 4
Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 1
  • Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 2
  • Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 3
  • Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 4
  • Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718490
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 430 x 465 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х49х29
Вес, кг.
9.36

Описание товара Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010)

Корпус ASUS A21 Plus White – это стильный и функциональный мини-башенный корпус, который идеально подойдет для сборки компьютера любого уровня сложности. Он отличается удобством в использовании, прочностью и привлекательным дизайном. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем столе или под столом. Блок питания не входит в комплектацию корпуса, что позволяет пользователю выбрать и установить подходящий блок питания самостоятельно. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает хорошую вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов. Окно из закаленного стекла на боковой панели корпуса позволяет вам любоваться внутренним устройством вашего компьютера и создает стильный вид. В корпусе предусмотрены внутренние отсеки для установки жестких дисков 3.5" / 2.5" (конвертируемые) – 2 штуки, а также внутренний отсек для установки жесткого диска 2.5" – 1 штука. Это позволяет вам удобно организовать хранение данных и обеспечить высокую производительность вашей системы. Корпус ASUS A21 Plus White оснащен 5 слотами расширения, что позволяет установить дополнительные устройства или карты расширения. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечным способом, что удобно для подключения и обслуживания жестких дисков. Корпус имеет стильный белый цвет, который придаст вашему компьютеру элегантный и современный вид. Отличное качество материалов и прочная конструкция обеспечивают долгий срок службы корпуса ASUS A21 Plus White.

Отзывы о товаре Корпус Asus A21 PLUS Asus CASE White ARGB FANS (90DC00H3-B19010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 430 x 465 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS A21 Plus White – это стильный и функциональный мини-башенный корпус, который идеально подойдет для сборки компьютера любого уровня сложности. Он отличается удобством в использовании, прочностью и привлекательным дизайном. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем столе или под столом. Блок питания не входит в комплектацию корпуса, что позволяет пользователю выбрать и установить подходящий блок питания самостоятельно. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает хорошую вентиляцию и эффективное охлаждение компонентов. Окно из закаленного стекла на боковой панели корпуса позволяет вам любоваться внутренним устройством вашего компьютера и создает стильный вид. В корпусе предусмотрены внутренние отсеки для установки жестких дисков 3.5" / 2.5" (конвертируемые) – 2 штуки, а также внутренний отсек для установки жесткого диска 2.5" – 1 штука. Это позволяет вам удобно организовать хранение данных и обеспечить высокую производительность вашей системы. Корпус ASUS A21 Plus White оснащен 5 слотами расширения, что позволяет установить дополнительные устройства или карты расширения. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечным способом, что удобно для подключения и обслуживания жестких дисков. Корпус имеет стильный белый цвет, который придаст вашему компьютеру элегантный и современный вид. Отличное качество материалов и прочная конструкция обеспечивают долгий срок службы корпуса ASUS A21 Plus White.
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