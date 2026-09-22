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Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718481
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Характеристики

Бренд
Seagate
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х23
Вес, кг.
6.64

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402)

Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402)

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Seagate One Touch Desktop Hub 12ТБ (STLC12000402) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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