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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC)

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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
303
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718472
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC)

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в крупных корпусах. Модель с 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной делает ставку на тихую работу под нагрузкой за счёт длинного радиатора и трёх вентиляторов TORX FAN 5.0.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 VENTUS 3X OC подойдёт тем, кто проводит много времени в современных ААА-играх в 1440p и ценит более низкие температуры и шум по сравнению с двухвентиляторными решениями. Карта также уместна в рабочих станциях, где GPU долго находится под нагрузкой при рендере и длительном кодировании, и важно, чтобы система охлаждения выдерживала такие сессии без термотроттлинга.

Архитектура и производительность

По характеристикам у RTX 5060 VENTUS 3X OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота в режиме Extreme достигает примерно 2535-2550 МГц, предоставляя небольшой, но ощутимый прирост над референсом и обеспечивая стабильный FPS в QHD с DLSS 4.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх мониторов с разрешением вплоть до 8K. Трёхвентиляторная система VENTUS 3X с TORX FAN 5.0, массивным радиатором и автоматической остановкой вентиляторов в простое рассчитана на TDP порядка 145-155 Вт и обеспечивает хорошую тепловую стабильность в длинных сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

Габариты около 303?121?41 мм требуют достаточно длинного корпуса и свободных слотов, поэтому важно заранее проверить совместимость с шасси и расположением кабелей. Рекомендованный блок питания на уровне 550 Вт и один 8-пиновый коннектор выглядят умеренно, но для систем с мощным CPU и несколькими накопителями разумно закладывать небольшой запас по ваттам.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в крупных корпусах. Модель с 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной делает ставку на тихую работу под нагрузкой за счёт длинного радиатора и трёх вентиляторов TORX FAN 5.0.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 VENTUS 3X OC подойдёт тем, кто проводит много времени в современных ААА-играх в 1440p и ценит более низкие температуры и шум по сравнению с двухвентиляторными решениями. Карта также уместна в рабочих станциях, где GPU долго находится под нагрузкой при рендере и длительном кодировании, и важно, чтобы система охлаждения выдерживала такие сессии без термотроттлинга.

Архитектура и производительность

По характеристикам у RTX 5060 VENTUS 3X OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота в режиме Extreme достигает примерно 2535-2550 МГц, предоставляя небольшой, но ощутимый прирост над референсом и обеспечивая стабильный FPS в QHD с DLSS 4.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх мониторов с разрешением вплоть до 8K. Трёхвентиляторная система VENTUS 3X с TORX FAN 5.0, массивным радиатором и автоматической остановкой вентиляторов в простое рассчитана на TDP порядка 145-155 Вт и обеспечивает хорошую тепловую стабильность в длинных сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

Габариты около 303?121?41 мм требуют достаточно длинного корпуса и свободных слотов, поэтому важно заранее проверить совместимость с шасси и расположением кабелей. Рекомендованный блок питания на уровне 550 Вт и один 8-пиновый коннектор выглядят умеренно, но для систем с мощным CPU и несколькими накопителями разумно закладывать небольшой запас по ваттам.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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