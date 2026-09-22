Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 3X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 3X OC)

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с трёхвентиляторным охлаждением, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в крупных корпусах. Модель с 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной делает ставку на тихую работу под нагрузкой за счёт длинного радиатора и трёх вентиляторов TORX FAN 5.0.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 VENTUS 3X OC подойдёт тем, кто проводит много времени в современных ААА-играх в 1440p и ценит более низкие температуры и шум по сравнению с двухвентиляторными решениями. Карта также уместна в рабочих станциях, где GPU долго находится под нагрузкой при рендере и длительном кодировании, и важно, чтобы система охлаждения выдерживала такие сессии без термотроттлинга.

Архитектура и производительность

По характеристикам у RTX 5060 VENTUS 3X OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота в режиме Extreme достигает примерно 2535-2550 МГц, предоставляя небольшой, но ощутимый прирост над референсом и обеспечивая стабильный FPS в QHD с DLSS 4.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх мониторов с разрешением вплоть до 8K. Трёхвентиляторная система VENTUS 3X с TORX FAN 5.0, массивным радиатором и автоматической остановкой вентиляторов в простое рассчитана на TDP порядка 145-155 Вт и обеспечивает хорошую тепловую стабильность в длинных сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

Габариты около 303?121?41 мм требуют достаточно длинного корпуса и свободных слотов, поэтому важно заранее проверить совместимость с шасси и расположением кабелей. Рекомендованный блок питания на уровне 550 Вт и один 8-пиновый коннектор выглядят умеренно, но для систем с мощным CPU и несколькими накопителями разумно закладывать небольшой запас по ваттам.