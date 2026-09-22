Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)
? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC создана на базе архитектуры NVIDIA Blackwell и предлагает продвинутые игровые и творческие возможности. С поддержкой новейшей технологии DLSS 4 и трассировки лучей четвёртого поколения, устройство обеспечивает фотореалистичную графику, повышенную частоту кадров и мгновенную отзывчивость в играх. Благодаря интеграции AI-ускорения через тензорные ядра пятого поколения, карта справляется с самыми ресурсоёмкими задачами, включая работу с цифровыми ассистентами и видео с AI-обработкой. ? Охлаждение реализовано через систему с двумя вентиляторами и массивным радиатором, обеспечивающими стабильную работу даже при высокой нагрузке. Технология TORX Fan 5.0 использует объединённые дугами лопасти для создания стабильного и направленного воздушного потока. Дополнительную эффективность теплоотведения обеспечивают тепловые трубки, которые быстро отводят тепло от графического чипа, а усиленная задняя пластина с вентиляционными отверстиями способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри корпуса. ? Для тонкой настройки параметров видеокарты используется фирменное программное обеспечение MSI Center. Оно предлагает мониторинг в реальном времени, возможность тонкой настройки и интеллектуальную функцию AI Tuning, автоматически подстраивающую производительность под задачи, связанные с искусственным интеллектом. А благодаря MSI Afterburner пользователи получают полный контроль над разгонными параметрами и рабочими характеристиками, что делает карту идеальной для энтузиастов и продвинутых пользователей. ? Дополнительные преимущества включают в себя MSI APP Player - средство для запуска мобильных игр на ПК, а также пробные версии программ Adobe и Voicemod PRO. GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC - это отличное решение для компактных игровых систем, предлагающее производительность и функциональность уровня энтузиастов при сохранении универсального дизайна и высокого качества охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 280 руб.10820 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 45 350 руб.11338 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 170 руб.11793 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 870 руб.11968 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 070 руб.12268 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 330 руб.12583 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 59 700 руб.14925 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 77 940 руб.19485 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 020 руб.22255 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 790 руб.22698 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)