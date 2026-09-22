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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)

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Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718471
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, г.
830

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)

? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC создана на базе архитектуры NVIDIA Blackwell и предлагает продвинутые игровые и творческие возможности. С поддержкой новейшей технологии DLSS 4 и трассировки лучей четвёртого поколения, устройство обеспечивает фотореалистичную графику, повышенную частоту кадров и мгновенную отзывчивость в играх. Благодаря интеграции AI-ускорения через тензорные ядра пятого поколения, карта справляется с самыми ресурсоёмкими задачами, включая работу с цифровыми ассистентами и видео с AI-обработкой. ? Охлаждение реализовано через систему с двумя вентиляторами и массивным радиатором, обеспечивающими стабильную работу даже при высокой нагрузке. Технология TORX Fan 5.0 использует объединённые дугами лопасти для создания стабильного и направленного воздушного потока. Дополнительную эффективность теплоотведения обеспечивают тепловые трубки, которые быстро отводят тепло от графического чипа, а усиленная задняя пластина с вентиляционными отверстиями способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри корпуса. ? Для тонкой настройки параметров видеокарты используется фирменное программное обеспечение MSI Center. Оно предлагает мониторинг в реальном времени, возможность тонкой настройки и интеллектуальную функцию AI Tuning, автоматически подстраивающую производительность под задачи, связанные с искусственным интеллектом. А благодаря MSI Afterburner пользователи получают полный контроль над разгонными параметрами и рабочими характеристиками, что делает карту идеальной для энтузиастов и продвинутых пользователей. ? Дополнительные преимущества включают в себя MSI APP Player - средство для запуска мобильных игр на ПК, а также пробные версии программ Adobe и Voicemod PRO. GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC - это отличное решение для компактных игровых систем, предлагающее производительность и функциональность уровня энтузиастов при сохранении универсального дизайна и высокого качества охлаждения.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание
? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC создана на базе архитектуры NVIDIA Blackwell и предлагает продвинутые игровые и творческие возможности. С поддержкой новейшей технологии DLSS 4 и трассировки лучей четвёртого поколения, устройство обеспечивает фотореалистичную графику, повышенную частоту кадров и мгновенную отзывчивость в играх. Благодаря интеграции AI-ускорения через тензорные ядра пятого поколения, карта справляется с самыми ресурсоёмкими задачами, включая работу с цифровыми ассистентами и видео с AI-обработкой. ? Охлаждение реализовано через систему с двумя вентиляторами и массивным радиатором, обеспечивающими стабильную работу даже при высокой нагрузке. Технология TORX Fan 5.0 использует объединённые дугами лопасти для создания стабильного и направленного воздушного потока. Дополнительную эффективность теплоотведения обеспечивают тепловые трубки, которые быстро отводят тепло от графического чипа, а усиленная задняя пластина с вентиляционными отверстиями способствует более эффективной циркуляции воздуха внутри корпуса. ? Для тонкой настройки параметров видеокарты используется фирменное программное обеспечение MSI Center. Оно предлагает мониторинг в реальном времени, возможность тонкой настройки и интеллектуальную функцию AI Tuning, автоматически подстраивающую производительность под задачи, связанные с искусственным интеллектом. А благодаря MSI Afterburner пользователи получают полный контроль над разгонными параметрами и рабочими характеристиками, что делает карту идеальной для энтузиастов и продвинутых пользователей. ? Дополнительные преимущества включают в себя MSI APP Player - средство для запуска мобильных игр на ПК, а также пробные версии программ Adobe и Voicemod PRO. GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC - это отличное решение для компактных игровых систем, предлагающее производительность и функциональность уровня энтузиастов при сохранении универсального дизайна и высокого качества охлаждения.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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