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Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC)

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Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718469
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х36
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC)

MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, сфокусированных на стабильном гейминге в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Модель использует двухвентиляторный кулер TWIN FROZR, 8 ГБ GDDR7 и компактный корпус длиной около 25 см, что удобно для большинства mid-tower-корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в QHD, рассчитывая на высокий FPS без необходимости уходить в топовый ценовой сегмент. Для рабочих сценариев она актуальна для монтажёров, стримеров и специалистов, использующих CUDA-ускорение, когда нужно ускорить рендер, кодирование и обработку графики, не перегружая систему по энергопотреблению.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 GAMING OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2625-2640 МГц в режиме Extreme, что даёт заметный запас по производительности относительно базовых версий RTX 5060 и обеспечивает комфортный FPS в QHD с DLSS 4 и умеренным RT.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (физически x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, позволяя подключать несколько QHD/4K-мониторов и телевизоров с высокой частотой обновления. Система охлаждения TWIN FROZR 10 со STORMFORCE-вентиляторами и функцией остановки при низкой нагрузке обеспечит адекватные температуры и низкий шум, если корпус имеет нормальный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить не только ваттность, но и качество БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для большинства текущих игр в 1440p, но при ориентации на тяжёлые текстуры и моды в перспективе нескольких лет стоит учитывать возможную потребность в более объёмном GPU.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060 GAMING OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G GAMING OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
248
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, сфокусированных на стабильном гейминге в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Модель использует двухвентиляторный кулер TWIN FROZR, 8 ГБ GDDR7 и компактный корпус длиной около 25 см, что удобно для большинства mid-tower-корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и онлайн-игры в QHD, рассчитывая на высокий FPS без необходимости уходить в топовый ценовой сегмент. Для рабочих сценариев она актуальна для монтажёров, стримеров и специалистов, использующих CUDA-ускорение, когда нужно ускорить рендер, кодирование и обработку графики, не перегружая систему по энергопотреблению.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 GAMING OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Буст-частота достигает 2625-2640 МГц в режиме Extreme, что даёт заметный запас по производительности относительно базовых версий RTX 5060 и обеспечивает комфортный FPS в QHD с DLSS 4 и умеренным RT.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe Gen5 x16 (физически x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, позволяя подключать несколько QHD/4K-мониторов и телевизоров с высокой частотой обновления. Система охлаждения TWIN FROZR 10 со STORMFORCE-вентиляторами и функцией остановки при низкой нагрузке обеспечит адекватные температуры и низкий шум, если корпус имеет нормальный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить не только ваттность, но и качество БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для большинства текущих игр в 1440p, но при ориентации на тяжёлые текстуры и моды в перспективе нескольких лет стоит учитывать возможную потребность в более объёмном GPU.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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