Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Green Vinyl) (4680068806705) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 718466
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2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Green Vinyl) (4680068806705) виниловая пластинка
Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Новогодний сборник
Альбом (сингл)
Песни Для Хорошего Настроения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Маленькой Ёлочке Холодно Зимой, Расскажи, Снегурочка!, Новогодние Игрушки, Песенка О Медведях, Белые Снежинки, Пингвины, А Снег Идёт, Песенка О Снежинке, Песенка О Лете, Звенит Январская Вьюга, На Белом Покрывале Января, Зима, Лесной Олень, Песня Про Зайцев, Снег Над Ленинградом, Проснись И Пой
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Окунитесь в волшебство Нового года с эксклюзивным сборником от лейбла "Бомба Мьюзик"! Погрузитесь в уютную и радостную атмосферу новогоднего настроения под теплое и зажигательное звучание винила. В каждой пластинке вас ждет приятный сюрприз – красивая новогодняя открытка!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка! Хорошая подборка песен, чистый звук, красивое оформление, качественная упаковка! Отдельное спасибо за новогоднюю открытку!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Приятное оформление конверта, новогодняя открытка, и любимые новогодние песни на красивой пластинке. Качество - ну какое есть)) песка между треками не услышал, пластинка ровная, продавец упаковал отлично. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная пластинка, красивая громкая. Снимаю балл из за одной песни \" на белом покравале января\" она вообще не подходит сборнику.Как они её добавили ...
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый и качественный винил, я в полном восторге)) упакован отлично, пришел вовремя, одни положительные эмоции) спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Шикарное издание, отличный звук, прекрасное оформление + бонус открытка! Пластинка хорошо упакована! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, всё отлично! Издание выше всяких похвал, доставлено всё аккуратно и в срок.
Купить Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Green Vinyl) (4680068806705) виниловая пластинка - по цене 2990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Новогодний сборник - Песни Для Хорошего Настроения (Crystal Green Vinyl) (4680068806705) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка! Хорошая подборка песен, чистый звук, красивое оформление, качественная упаковка! Отдельное спасибо за новогоднюю открытку!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Приятное оформление конверта, новогодняя открытка, и любимые новогодние песни на красивой пластинке. Качество - ну какое есть)) песка между треками не услышал, пластинка ровная, продавец упаковал отлично. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная пластинка, красивая громкая. Снимаю балл из за одной песни \" на белом покравале января\" она вообще не подходит сборнику.Как они её добавили ...
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый и качественный винил, я в полном восторге)) упакован отлично, пришел вовремя, одни положительные эмоции) спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Шикарное издание, отличный звук, прекрасное оформление + бонус открытка! Пластинка хорошо упакована! Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, всё отлично! Издание выше всяких похвал, доставлено всё аккуратно и в срок.