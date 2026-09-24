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Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка

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Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 1
Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 2
Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 3
Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 4
Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Русские Народные Песни
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 1
  • Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 2
  • Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 3
  • Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 4
  • Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718430
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка
2 700 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Русские Народные Песни
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Вдоль По Улице (Музыка И Слова Народные), О, Если Б Мог Я Выразить (Л.Малашкин/Г.Лищин), АЗ. Ах, Ты Душечка (Музыка И Слова Народные), Свиданье (В Час, Когда Мерцанье) (П.Булахов/Н.Греков), Элегия (Когда, Душа) (М.Яковлев/А.Дельвиг), Выхожу Один Я На Дорогу (Е.Шашина/М.Ю.Лермонтов), Маше (Не Велят Маше За Реченьку Ходить) (Музыка И Слова Народные), ВЗ. Очи Черные (Ф.Герман/Е.Гребинка), Не Одна Во Поле Дорожка (Музыка И Слова Народные), Ноченька (Ах, Ты Ноченька) (Музыка И Слова Народные), Коробе
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка

Дмитрий Хворостовский – знаменитый русский певец, обладатель уникального глубокого баритона, оперная звезда мирового масштаба. Он исполнял не только оперные партии, но и старинные романсы, народные песни, песни военных лет. На его концерты в России и за рубежом собирались полные залы, певец обладал не только замечательным голосом, но и невероятной харизмой.

Отзывы о товаре Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Русские Народные Песни
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Вдоль По Улице (Музыка И Слова Народные), О, Если Б Мог Я Выразить (Л.Малашкин/Г.Лищин), АЗ. Ах, Ты Душечка (Музыка И Слова Народные), Свиданье (В Час, Когда Мерцанье) (П.Булахов/Н.Греков), Элегия (Когда, Душа) (М.Яковлев/А.Дельвиг), Выхожу Один Я На Дорогу (Е.Шашина/М.Ю.Лермонтов), Маше (Не Велят Маше За Реченьку Ходить) (Музыка И Слова Народные), ВЗ. Очи Черные (Ф.Герман/Е.Гребинка), Не Одна Во Поле Дорожка (Музыка И Слова Народные), Ноченька (Ах, Ты Ноченька) (Музыка И Слова Народные), Коробе
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дмитрий Хворостовский – знаменитый русский певец, обладатель уникального глубокого баритона, оперная звезда мирового масштаба. Он исполнял не только оперные партии, но и старинные романсы, народные песни, песни военных лет. На его концерты в России и за рубежом собирались полные залы, певец обладал не только замечательным голосом, но и невероятной харизмой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дмитрий Хворостовский - Очи Черные - Русские Народные Песни (Green Vinyl) (4680068801700) виниловая пластинка - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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