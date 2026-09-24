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Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка

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Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718416
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Загружаем...
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Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Опиумный дым, Караван, Молчание, Что смотришь в небо?
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка

Слово Эдмунду Шклярскому: Желание издать оригинальную запись альбома Дым возникло не сегодня. Другое дело, что только сейчас, спустя 45 лет, эта идея смогла реализоваться. Во-первых, только оригинальная запись впитала в себя дух времени. Во-вторых, некоторые песни не получилось записать в 1982 году. Почему? Ответ прост: банально не хватило времени на студии. Зато сейчас, издавая альбом Дым, мы смогли дополнить оригинальную запись двумя песнями - бонусами. Для этого мы и собрались на студии Мелодия с Жаком (Евгением Волощуком) и Алексеем Добычиным. К сожалению, с нами давно нет Али Бахтиярова, который записывал ударные партии альбома Дым. Сегодня ударные песен – бонусов записал Ильгиз Юнусов. Песню Леши Добычина «Что смотришь в небо» мы записали в том самом составе, что и был записан Дым (кроме, конечно, Алика Бахтиярова). А в записи моей песни «Молчание» участвовал еще Марат Корчемный и Станислав Шклярский. Мы думаем, что издание дополненного альбома Дым станет отличным и долгожданным подарком всем любителям музыки Пикника. Особенно если сказать, что это произойдет в юбилейный год Пикника. Группа собирается отметить свое 45-летие. И как видно из вышесказанного, 45-летие группы совпадает с юбилеем записи альбома Дым.



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Золушка, Деньги, Опиумный дым, Караван, Молчание, Что смотришь в небо?
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Слово Эдмунду Шклярскому: Желание издать оригинальную запись альбома Дым возникло не сегодня. Другое дело, что только сейчас, спустя 45 лет, эта идея смогла реализоваться. Во-первых, только оригинальная запись впитала в себя дух времени. Во-вторых, некоторые песни не получилось записать в 1982 году. Почему? Ответ прост: банально не хватило времени на студии. Зато сейчас, издавая альбом Дым, мы смогли дополнить оригинальную запись двумя песнями - бонусами. Для этого мы и собрались на студии Мелодия с Жаком (Евгением Волощуком) и Алексеем Добычиным. К сожалению, с нами давно нет Али Бахтиярова, который записывал ударные партии альбома Дым. Сегодня ударные песен – бонусов записал Ильгиз Юнусов. Песню Леши Добычина «Что смотришь в небо» мы записали в том самом составе, что и был записан Дым (кроме, конечно, Алика Бахтиярова). А в записи моей песни «Молчание» участвовал еще Марат Корчемный и Станислав Шклярский. Мы думаем, что издание дополненного альбома Дым станет отличным и долгожданным подарком всем любителям музыки Пикника. Особенно если сказать, что это произойдет в юбилейный год Пикника. Группа собирается отметить свое 45-летие. И как видно из вышесказанного, 45-летие группы совпадает с юбилеем записи альбома Дым.


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Дым (Версия 1982 Года + Две Песни) (Gold Vinyl) (4680068806361) виниловая пластинка - стоимость товара 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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