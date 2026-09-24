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Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка

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Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Говорит И Показывает
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Говорит И Показывает
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Серебра!!!, Говорит и показывает, Побежать бы за леса-горы, Клянись же, ешь землю!, До Содома далеко, Пентакль, Я почти итальянец, Знаки в окне, Иероним, Настрадался Нострадамус от людей
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка

Говорит и показывает — тринадцатый музыкальный альбом, записанный рок-группой «Пикник» в 2003 году. С этим альбомом «Пикник» совершил турне по стране.



Теги товара: Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Говорит И Показывает
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Серебра!!!, Говорит и показывает, Побежать бы за леса-горы, Клянись же, ешь землю!, До Содома далеко, Пентакль, Я почти итальянец, Знаки в окне, Иероним, Настрадался Нострадамус от людей
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Говорит и показывает — тринадцатый музыкальный альбом, записанный рок-группой «Пикник» в 2003 году. С этим альбомом «Пикник» совершил турне по стране.


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Говорит И Показывает (Gold Vinyl) (4680068803353) виниловая пластинка - стоимость товара 2700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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