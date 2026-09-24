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Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка

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Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718409
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Трек-лист
Эти Глаза Напротив, Дом За Углом, Что Нам Остается От Любви, Раба Любви, Вечная Весна, Первое Апреля, Ребята 70 Широты, Зовет Венера, Прощание С Любимой, Дорога
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка

Валерий Ободзинский, вокалист-самоучка из Одессы, взлетел на музыкальный Олимп в 1970-е годы. Официальная советская эстрада в тот период постепенно бронзовела — главные места занимали серьезные певцы с академической выучкой, хорошо поставленными бархатными низкими голосами и гражданско-патриотическим репертуаром. Ниша «музыки для души», той, которую можно послушать с мыслью «и у меня так было, и я так хочу» пустовала. Ее и занял Ободзинский. Даже тембр его отличался от привычного голоса «советского певца»: он обладал высоким тенором, пел чуть несовершенно, камерно, интимно. Там, где другие звучали как победные трубы, он будто говорил с каждым лично. Такой манере не подходили песни о Родине и революции. Ободзинский и в вопросе репертуара нашел свой подход: он исполнял песни о любви — обыденной, такой, которую можно встретить на дорожке в парке, вечером в трамвае, в общежитии института. Его союзниками в этом стали как советские композиторы — молодые Давид Тухманов и Вячеслав Добрынин, их старшие коллеги Никита Богословский и Ян Френкель. Валерий Ободзинский раньше, чем в языке возникло слово «ремейк», стал перепевать по-русски западные шлягеры. Так знаменитая битловская Girl превратилась в английскую народную песню «Девушка» из советского радиоприемника. На пластинке «Поёт Валерий Ободзинский» собраны хиты, которые продолжают звучать сегодня и даже зажили новой жизнью, и менее распространенные, но такие же лиричные песни. Даже те, кто не слышал имени певца, вспомнят стилизованную «Восточную песню» Тухманова — у слушателей, которые не застали СССР, есть шанс узнать, кто спел ее до новой российской эстрады. Вместе с ними в альбом вошли советские ремейки: «Карнавал» на музыку Карела Свободы и «Всё сбудется» Леса Рида и Барри Мейсона и авторские песни Вячеслава Добрынина, Давида Тухманова и Никиты Богословского. Голос Ободзинского звучит в дуэте с эстрадным оркестром Олега Лундстрема, ВИА «Верные друзья», инструментальным ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна и другими коллективами. Первая грампластинка певца появилась в конце 1960-х годов, спустя полвека его лирический голос вновь можно услышать на виниле.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Трек-лист
Эти Глаза Напротив, Дом За Углом, Что Нам Остается От Любви, Раба Любви, Вечная Весна, Первое Апреля, Ребята 70 Широты, Зовет Венера, Прощание С Любимой, Дорога
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Валерий Ободзинский, вокалист-самоучка из Одессы, взлетел на музыкальный Олимп в 1970-е годы. Официальная советская эстрада в тот период постепенно бронзовела — главные места занимали серьезные певцы с академической выучкой, хорошо поставленными бархатными низкими голосами и гражданско-патриотическим репертуаром. Ниша «музыки для души», той, которую можно послушать с мыслью «и у меня так было, и я так хочу» пустовала. Ее и занял Ободзинский. Даже тембр его отличался от привычного голоса «советского певца»: он обладал высоким тенором, пел чуть несовершенно, камерно, интимно. Там, где другие звучали как победные трубы, он будто говорил с каждым лично. Такой манере не подходили песни о Родине и революции. Ободзинский и в вопросе репертуара нашел свой подход: он исполнял песни о любви — обыденной, такой, которую можно встретить на дорожке в парке, вечером в трамвае, в общежитии института. Его союзниками в этом стали как советские композиторы — молодые Давид Тухманов и Вячеслав Добрынин, их старшие коллеги Никита Богословский и Ян Френкель. Валерий Ободзинский раньше, чем в языке возникло слово «ремейк», стал перепевать по-русски западные шлягеры. Так знаменитая битловская Girl превратилась в английскую народную песню «Девушка» из советского радиоприемника. На пластинке «Поёт Валерий Ободзинский» собраны хиты, которые продолжают звучать сегодня и даже зажили новой жизнью, и менее распространенные, но такие же лиричные песни. Даже те, кто не слышал имени певца, вспомнят стилизованную «Восточную песню» Тухманова — у слушателей, которые не застали СССР, есть шанс узнать, кто спел ее до новой российской эстрады. Вместе с ними в альбом вошли советские ремейки: «Карнавал» на музыку Карела Свободы и «Всё сбудется» Леса Рида и Барри Мейсона и авторские песни Вячеслава Добрынина, Давида Тухманова и Никиты Богословского. Голос Ободзинского звучит в дуэте с эстрадным оркестром Олега Лундстрема, ВИА «Верные друзья», инструментальным ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна и другими коллективами. Первая грампластинка певца появилась в конце 1960-х годов, спустя полвека его лирический голос вновь можно услышать на виниле.


Теги товара: Цветной винил
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Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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