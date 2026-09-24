Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Валерий Ободзинский - Эти Глаза Напротив (Crystal Red Vinyl) (4680068804947) виниловая пластинка
Валерий Ободзинский, вокалист-самоучка из Одессы, взлетел на музыкальный Олимп в 1970-е годы. Официальная советская эстрада в тот период постепенно бронзовела — главные места занимали серьезные певцы с академической выучкой, хорошо поставленными бархатными низкими голосами и гражданско-патриотическим репертуаром. Ниша «музыки для души», той, которую можно послушать с мыслью «и у меня так было, и я так хочу» пустовала. Ее и занял Ободзинский. Даже тембр его отличался от привычного голоса «советского певца»: он обладал высоким тенором, пел чуть несовершенно, камерно, интимно. Там, где другие звучали как победные трубы, он будто говорил с каждым лично. Такой манере не подходили песни о Родине и революции. Ободзинский и в вопросе репертуара нашел свой подход: он исполнял песни о любви — обыденной, такой, которую можно встретить на дорожке в парке, вечером в трамвае, в общежитии института. Его союзниками в этом стали как советские композиторы — молодые Давид Тухманов и Вячеслав Добрынин, их старшие коллеги Никита Богословский и Ян Френкель. Валерий Ободзинский раньше, чем в языке возникло слово «ремейк», стал перепевать по-русски западные шлягеры. Так знаменитая битловская Girl превратилась в английскую народную песню «Девушка» из советского радиоприемника. На пластинке «Поёт Валерий Ободзинский» собраны хиты, которые продолжают звучать сегодня и даже зажили новой жизнью, и менее распространенные, но такие же лиричные песни. Даже те, кто не слышал имени певца, вспомнят стилизованную «Восточную песню» Тухманова — у слушателей, которые не застали СССР, есть шанс узнать, кто спел ее до новой российской эстрады. Вместе с ними в альбом вошли советские ремейки: «Карнавал» на музыку Карела Свободы и «Всё сбудется» Леса Рида и Барри Мейсона и авторские песни Вячеслава Добрынина, Давида Тухманова и Никиты Богословского. Голос Ободзинского звучит в дуэте с эстрадным оркестром Олега Лундстрема, ВИА «Верные друзья», инструментальным ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна и другими коллективами. Первая грампластинка певца появилась в конце 1960-х годов, спустя полвека его лирический голос вновь можно услышать на виниле.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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