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Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка

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Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 1
Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 2
Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 1
  • Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 2
  • Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Холодные Глаза, Долгие Проводы - Лишние Слезы, Пятнадцать Лет, Приглашаю Тебя, Какая Грустная Песня, Консуэло, Выпьем За Любовь!, Благословляю Этот Вечер, Прощай, Наташка, Храни Вас Бог!, Always For You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка

"Выпьем За Любовь" - студийный альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева, вышедший в 1995 году. Альбом получил широкое признание среди слушателей и критиков. Песни с этого альбома часто звучали на радиостанциях и телевидении. Многие композиции стали настоящими хитами и до сих пор остаются популярными среди поклонников творчества Игоря Николаева. Впервые на виниле! Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Игорь Николаев - известный российский композитор, певец и поэт-песенник, родившийся 17 января 1960 года. За свою долгую карьеру он создал множество хитов, которые стали популярными не только в России, но и за её пределами.

Отзывы о товаре Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Холодные Глаза, Долгие Проводы - Лишние Слезы, Пятнадцать Лет, Приглашаю Тебя, Какая Грустная Песня, Консуэло, Выпьем За Любовь!, Благословляю Этот Вечер, Прощай, Наташка, Храни Вас Бог!, Always For You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Выпьем За Любовь" - студийный альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева, вышедший в 1995 году. Альбом получил широкое признание среди слушателей и критиков. Песни с этого альбома часто звучали на радиостанциях и телевидении. Многие композиции стали настоящими хитами и до сих пор остаются популярными среди поклонников творчества Игоря Николаева. Впервые на виниле! Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Игорь Николаев - известный российский композитор, певец и поэт-песенник, родившийся 17 января 1960 года. За свою долгую карьеру он создал множество хитов, которые стали популярными не только в России, но и за её пределами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (4680068806040) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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