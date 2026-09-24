Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 718403
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”… Переиздание альбома на белом виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”… Переиздание альбома на белом виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка – стоимость товара 2820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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