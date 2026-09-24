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Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка

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Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 1
Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 2
Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты Ч.3
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 1
  • Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 2
  • Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты Ч.3
Жанр
Шансон
Трек-лист
Летят года, Босяцкая, Судьба-злодейка, Черное прошлов, Судьба воровская, Сентиментальный детектив-2, В таверне, А на черных ресница, Боль, Родные места, Серое платье, Верба
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка

Исполнитель: Иван Кучин Советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель в жанре русский шансон.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Золотые Хиты Ч.3
Жанр
Шансон
Трек-лист
Летят года, Босяцкая, Судьба-злодейка, Черное прошлов, Судьба воровская, Сентиментальный детектив-2, В таверне, А на черных ресница, Боль, Родные места, Серое платье, Верба
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Исполнитель: Иван Кучин Советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель в жанре русский шансон.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Иван Кучин - Золотые Хиты Ч.3 (Gold Vinyl) Lp (4680068804312) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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