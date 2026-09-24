Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Yellow Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804459) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 718390
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Yellow Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804459) виниловая пластинка
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Динамик - Возьми С Собой (1983). В период с 1982 по 1983 год проблем была масса - ансамбли бесконечно прослушивали, расформировывали, запрещали - фактически лишали музыкантов официального заработка, "предлагая" неофициальный. Но ДИНАМИК жил. И почти ежедневно из-под пера Кузьмина выходили новые песни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Динамик - Возьми С Собой (1983). В период с 1982 по 1983 год проблем была масса - ансамбли бесконечно прослушивали, расформировывали, запрещали - фактически лишали музыкантов официального заработка, "предлагая" неофициальный. Но ДИНАМИК жил. И почти ежедневно из-под пера Кузьмина выходили новые песни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Yellow Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804459) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Yellow Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804459) виниловая пластинка