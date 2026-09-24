Владимир Кузьмин - Динамик '82 Ч.1 (Crystal Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804404) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82 Ч.1
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 718385
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82 Ч.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Динамик '82 Ч.1 (Crystal Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804404) виниловая пластинка
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82 Ч.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Владимир Кузьмин - Динамик '82 Ч.1 (Crystal Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804404) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Динамик '82 Ч.1 (Crystal Vinyl) (Lp+Постер) (4680068804404) виниловая пластинка