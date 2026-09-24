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Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка

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Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 1
Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 2
Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Динамик
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 1
  • Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 2
  • Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718366
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Загружаем...
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Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Динамик
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку, По-Прежнему Вдвоем, Мама Я Попал В Беду, Спортлото, Мячик, Голос, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Ещё Вчера, Чудо-Сновидения, Волшебный Плот, Я Не Знаю, Простой Сюжет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Делай Физзарядку, По-Прежнему Вдвоем, Мама Я Попал В Беду, Спортлото, Мячик, Голос, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Ещё Вчера, Чудо-Сновидения, Волшебный Плот, Я Не Знаю, Простой Сюжет



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Динамик
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку, По-Прежнему Вдвоем, Мама Я Попал В Беду, Спортлото, Мячик, Голос, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Ещё Вчера, Чудо-Сновидения, Волшебный Плот, Я Не Знаю, Простой Сюжет
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Делай Физзарядку, По-Прежнему Вдвоем, Мама Я Попал В Беду, Спортлото, Мячик, Голос, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Ещё Вчера, Чудо-Сновидения, Волшебный Плот, Я Не Знаю, Простой Сюжет


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


Динамик - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068805135) виниловая пластинка - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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