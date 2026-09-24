Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 718362
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2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
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Теги товара: Эстрада
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
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Теги товара: Эстрада
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - стоимость товара 2760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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