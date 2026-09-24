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Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718360
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Добрый день, товарищи врачи!, Лежу на сгибе бытия…, Песня о погибшем друге, Тот, который не стрелял, Песенка про прыгуна в высоту, Кто за чем бежит, Марафон, Про покойника, Он был хирургом…, Погоня, В доме, Себя от надоевшей славы спрятав…, Ой, где был я вчера…, Поездка в город, Баллада о детстве, В который раз лечу Москва-Одесса…, А у дельфина взрезано брюхо винтом...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Добрый день, товарищи врачи!, Лежу на сгибе бытия…, Песня о погибшем друге, Тот, который не стрелял, Песенка про прыгуна в высоту, Кто за чем бежит, Марафон, Про покойника, Он был хирургом…, Погоня, В доме, Себя от надоевшей славы спрятав…, Ой, где был я вчера…, Поездка в город, Баллада о детстве, В который раз лечу Москва-Одесса…, А у дельфина взрезано брюхо винтом...



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Добрый день, товарищи врачи!, Лежу на сгибе бытия…, Песня о погибшем друге, Тот, который не стрелял, Песенка про прыгуна в высоту, Кто за чем бежит, Марафон, Про покойника, Он был хирургом…, Погоня, В доме, Себя от надоевшей славы спрятав…, Ой, где был я вчера…, Поездка в город, Баллада о детстве, В который раз лечу Москва-Одесса…, А у дельфина взрезано брюхо винтом...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Добрый день, товарищи врачи!, Лежу на сгибе бытия…, Песня о погибшем друге, Тот, который не стрелял, Песенка про прыгуна в высоту, Кто за чем бежит, Марафон, Про покойника, Он был хирургом…, Погоня, В доме, Себя от надоевшей славы спрятав…, Ой, где был я вчера…, Поездка в город, Баллада о детстве, В который раз лечу Москва-Одесса…, А у дельфина взрезано брюхо винтом...


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Высоцкий - Концерт В Нии Хирургии Имени А.В. Вишневского (4680068801021) виниловая пластинка - купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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