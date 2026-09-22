Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка
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Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Звезды, Всего лишь час дают на артобстрел…, Жил я с матерью и батей…, Я рос, как вся дворовая шпана…, Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям, Про вора-рецидивиста, Мы вместе грабили одну и ту же хату…, Я однажды гулял по столице – и…, Бал-маскарад, На Тихорецкую состав отправится…, Что же ты, зараза, Счетчик щелкает, Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…, Про хорошего жулика, Хоть бы облачко, хоть бы тучка..., Сыт я по горло…, Вестсайдская история на современный лад, Песня про стукача, Про донжуана, Я женщин не бил до семнадцати лет, Течет речечка да по песочечку…, Песня про уголовный кодекс, На одного, Наводчица, Шнырит урка в ширме у майданщика…, Весна еще в начале…, Пока вы здесь в ванночке с кафелем..., Песня Галича про физиков (муз.и сл. А.Галич), Песня о нейтральной полосе, Мой друг уедет в Магадан…, О нашей встрече - что там говорить...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Теги товара: Эстрада
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