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Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Москве
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718359
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Москве
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Звезды, Всего лишь час дают на артобстрел…, Жил я с матерью и батей…, Я рос, как вся дворовая шпана…, Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям, Про вора-рецидивиста, Мы вместе грабили одну и ту же хату…, Я однажды гулял по столице – и…, Бал-маскарад, На Тихорецкую состав отправится…, Что же ты, зараза, Счетчик щелкает, Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…, Про хорошего жулика, Хоть бы облачко, хоть бы тучка..., Сыт я по горло…, Вестсайдская история на современный лад, Песня про с
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Москве (2Lp) (4680068801069) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Звезды, Всего лишь час дают на артобстрел…, Жил я с матерью и батей…, Я рос, как вся дворовая шпана…, Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям, Про вора-рецидивиста, Мы вместе грабили одну и ту же хату…, Я однажды гулял по столице – и…, Бал-маскарад, На Тихорецкую состав отправится…, Что же ты, зараза, Счетчик щелкает, Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…, Про хорошего жулика, Хоть бы облачко, хоть бы тучка..., Сыт я по горло…, Вестсайдская история на современный лад, Песня про стукача, Про донжуана, Я женщин не бил до семнадцати лет, Течет речечка да по песочечку…, Песня про уголовный кодекс, На одного, Наводчица, Шнырит урка в ширме у майданщика…, Весна еще в начале…, Пока вы здесь в ванночке с кафелем..., Песня Галича про физиков (муз.и сл. А.Галич), Песня о нейтральной полосе, Мой друг уедет в Магадан…, О нашей встрече - что там говорить...



Теги товара: Эстрада

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Москве
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Звезды, Всего лишь час дают на артобстрел…, Жил я с матерью и батей…, Я рос, как вся дворовая шпана…, Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям, Про вора-рецидивиста, Мы вместе грабили одну и ту же хату…, Я однажды гулял по столице – и…, Бал-маскарад, На Тихорецкую состав отправится…, Что же ты, зараза, Счетчик щелкает, Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…, Про хорошего жулика, Хоть бы облачко, хоть бы тучка..., Сыт я по горло…, Вестсайдская история на современный лад, Песня про с
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Звезды, Всего лишь час дают на артобстрел…, Жил я с матерью и батей…, Я рос, как вся дворовая шпана…, Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям, Про вора-рецидивиста, Мы вместе грабили одну и ту же хату…, Я однажды гулял по столице – и…, Бал-маскарад, На Тихорецкую состав отправится…, Что же ты, зараза, Счетчик щелкает, Нам вчера прислали из рук вон плохую весть…, Про хорошего жулика, Хоть бы облачко, хоть бы тучка..., Сыт я по горло…, Вестсайдская история на современный лад, Песня про стукача, Про донжуана, Я женщин не бил до семнадцати лет, Течет речечка да по песочечку…, Песня про уголовный кодекс, На одного, Наводчица, Шнырит урка в ширме у майданщика…, Весна еще в начале…, Пока вы здесь в ванночке с кафелем..., Песня Галича про физиков (муз.и сл. А.Галич), Песня о нейтральной полосе, Мой друг уедет в Магадан…, О нашей встрече - что там говорить...


Теги товара: Эстрада
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