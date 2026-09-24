Владимир Высоцкий - Концерт В Клубе Мвд, Москва (4680068801052) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Клубе Мвд, Москва
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 718358
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Клубе Мвд, Москва
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Братские могилы, Песня о госпитале, Разведка боем, Гимнастика, Песня о сентиментальном боксере, Профессионалы, О прыгуне в высоту, Их восемь – нас двое…, Я – «Як – истребитель»…, Об индуизме, Песня про йога, Песня о новом времени, Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин», Песенка о слухах, Прощание с горами, О метателе молота, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Про валютный магазин
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Клубе Мвд, Москва (4680068801052) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Братские могилы, Песня о госпитале, Разведка боем, Гимнастика, Песня о сентиментальном боксере, Профессионалы, О прыгуне в высоту, Их восемь – нас двое…, Я – «Як – истребитель»…, Об индуизме, Песня про йога, Песня о новом времени, Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин», Песенка о слухах, Прощание с горами, О метателе молота, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Про валютный магазин
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Теги товара: Эстрада
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Клубе Мвд, Москва
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Братские могилы, Песня о госпитале, Разведка боем, Гимнастика, Песня о сентиментальном боксере, Профессионалы, О прыгуне в высоту, Их восемь – нас двое…, Я – «Як – истребитель»…, Об индуизме, Песня про йога, Песня о новом времени, Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин», Песенка о слухах, Прощание с горами, О метателе молота, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Про валютный магазин
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Братские могилы, Песня о госпитале, Разведка боем, Гимнастика, Песня о сентиментальном боксере, Профессионалы, О прыгуне в высоту, Их восемь – нас двое…, Я – «Як – истребитель»…, Об индуизме, Песня про йога, Песня о новом времени, Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин», Песенка о слухах, Прощание с горами, О метателе молота, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Про валютный магазин
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Теги товара: Эстрада
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Владимир Высоцкий - Концерт В Клубе Мвд, Москва (4680068801052) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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