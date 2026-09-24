Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Вступительное слово В.Янкловича, На братских могилах, Рассказ о Театре на Таганке, Песня акына, Рассказ о спектакле “Берегите ваши лица” Песня о нотах (фрагмент), Продолжение рассказа о спектакле “Берегите ваши лица", Рассказ о спектакле “Павшие живые” о С.Гудзенко, Когда на смерть идут, поют (стихи) (сл. А.Вознесенский), Рассказ об условностях в театре, Песня немецких солдат (Солдаты группы "Центр"), Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле “Последний парад”, Утренняя гимнастика, Я не люблю, Песенка о переселении душ, В холода, в холода, Песня о погибшем лётчике, Баллада о погибших лебедях, Москва-Одесса, Песенка о слухах, Себя от надоевшей славе спрятав…, Случай на дороге, Диалог у телевизора, Ты идёшь по кромке ледника, Прощание со зрителями
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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