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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Юбилейный&quot; Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718355
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Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Вступительное слово В.Янкловича, На братских могилах, Рассказ о Театре на Таганке, Песня акына, Рассказ о спектакле “Берегите ваши лица” Песня о нотах (фрагмент), Продолжение рассказа о спектакле “Берегите ваши лица", Рассказ о спектакле “Павшие живые” о С.Гудзенко, Когда на смерть идут, поют (стихи) (сл. А.Вознесенский), Рассказ об условностях в театре, Песня немецких солдат (Солдаты группы "Центр"), Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле “Последний парад”, Утренняя гимнасти
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Вступительное слово В.Янкловича, На братских могилах, Рассказ о Театре на Таганке, Песня акына, Рассказ о спектакле “Берегите ваши лица” Песня о нотах (фрагмент), Продолжение рассказа о спектакле “Берегите ваши лица", Рассказ о спектакле “Павшие живые” о С.Гудзенко, Когда на смерть идут, поют (стихи) (сл. А.Вознесенский), Рассказ об условностях в театре, Песня немецких солдат (Солдаты группы "Центр"), Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле “Последний парад”, Утренняя гимнастика, Я не люблю, Песенка о переселении душ, В холода, в холода, Песня о погибшем лётчике, Баллада о погибших лебедях, Москва-Одесса, Песенка о слухах, Себя от надоевшей славе спрятав…, Случай на дороге, Диалог у телевизора, Ты идёшь по кромке ледника, Прощание со зрителями



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Вступительное слово В.Янкловича, На братских могилах, Рассказ о Театре на Таганке, Песня акына, Рассказ о спектакле “Берегите ваши лица” Песня о нотах (фрагмент), Продолжение рассказа о спектакле “Берегите ваши лица", Рассказ о спектакле “Павшие живые” о С.Гудзенко, Когда на смерть идут, поют (стихи) (сл. А.Вознесенский), Рассказ об условностях в театре, Песня немецких солдат (Солдаты группы "Центр"), Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле “Последний парад”, Утренняя гимнасти
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Вступительное слово В.Янкловича, На братских могилах, Рассказ о Театре на Таганке, Песня акына, Рассказ о спектакле “Берегите ваши лица” Песня о нотах (фрагмент), Продолжение рассказа о спектакле “Берегите ваши лица", Рассказ о спектакле “Павшие живые” о С.Гудзенко, Когда на смерть идут, поют (стихи) (сл. А.Вознесенский), Рассказ об условностях в театре, Песня немецких солдат (Солдаты группы "Центр"), Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле “Последний парад”, Утренняя гимнастика, Я не люблю, Песенка о переселении душ, В холода, в холода, Песня о погибшем лётчике, Баллада о погибших лебедях, Москва-Одесса, Песенка о слухах, Себя от надоевшей славе спрятав…, Случай на дороге, Диалог у телевизора, Ты идёшь по кромке ледника, Прощание со зрителями


Теги товара: Эстрада
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Юбилейный" Ивантеевка (4640004134507) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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