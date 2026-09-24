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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Дк &quot;Фархад&quot; Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718354
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Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка
2 470 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср
Жанр
Шансон
Трек-лист
Рядовой Борисов…, Когда на смерть идут…, Я вам мозги не пудрю..., Рассказ о настроении, о военных песнях, Песенка о переселении душ, Поездка в город, Рассказ о песне " Поездка в город ", Впечатления о Париже, Дорожная история, Диалог у телевизора, Человек за бортом, Марафон, или Бег на длинную дистанцию, Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме, Песенка о слухах, Я не люблю
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Владимир Высоцкий - серия пластинок 2 – 3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Рядовой Борисов…, Когда на смерть идут…, Я вам мозги не пудрю..., Рассказ о настроении, о военных песнях, Песенка о переселении душ, Поездка в город, Рассказ о песне " Поездка в город ", Впечатления о Париже, Дорожная история, Диалог у телевизора, Человек за бортом, Марафон, или Бег на длинную дистанцию, Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме, Песенка о слухах, Я не люблю



Теги товара: Шансон, Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср
Жанр
Шансон
Трек-лист
Рядовой Борисов…, Когда на смерть идут…, Я вам мозги не пудрю..., Рассказ о настроении, о военных песнях, Песенка о переселении душ, Поездка в город, Рассказ о песне " Поездка в город ", Впечатления о Париже, Дорожная история, Диалог у телевизора, Человек за бортом, Марафон, или Бег на длинную дистанцию, Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме, Песенка о слухах, Я не люблю
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Владимир Высоцкий - серия пластинок 2 – 3
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Рядовой Борисов…, Когда на смерть идут…, Я вам мозги не пудрю..., Рассказ о настроении, о военных песнях, Песенка о переселении душ, Поездка в город, Рассказ о песне " Поездка в город ", Впечатления о Париже, Дорожная история, Диалог у телевизора, Человек за бортом, Марафон, или Бег на длинную дистанцию, Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме, Песенка о слухах, Я не люблю


Теги товара: Шансон, Эстрада
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Отзывы


Владимир Высоцкий - Концерт В Дк "Фархад" Г. Навои, Узбекская Сср (4680068800994) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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