Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - С Кем Ты? (Crystal Orange Vinyl) (4680068803032) виниловая пластинка
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле. "С Кем Ты?" - студийный альбом группы Ария, выпушенный в 1986 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Limited Edition
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Теги товара: Ария, Limited Edition
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