Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (White Vinyl) (4680068803124) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 718340
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Горит Пламя, Не Чадит..., Песенка О Ваньке Морозове, Петухи, Эта Женщина! Увижу И Немею..., Дерзость (Разговор перед Боем), Вот так она Любит Меня, Пиратская Лирическая, Настоящих Людей Так Немного..., К Чему Нам Быть На ТЫ..., Надя-Наденька, Песенка О Голубом Шарике, Песенка Про Черного Кота, Песенка О Смоленской Дороге, Примета, Песенка Об Арбатских Ребятах
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (White Vinyl) (4680068803124) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Девятый студийный альбом Бориса Гребенщикова (БГ). Составлен из песен русского поэта и барда Булата Окуджавы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Горит Пламя, Не Чадит..., Песенка О Ваньке Морозове, Петухи, Эта Женщина! Увижу И Немею..., Дерзость (Разговор перед Боем), Вот так она Любит Меня, Пиратская Лирическая, Настоящих Людей Так Немного..., К Чему Нам Быть На ТЫ..., Надя-Наденька, Песенка О Голубом Шарике, Песенка Про Черного Кота, Песенка О Смоленской Дороге, Примета, Песенка Об Арбатских Ребятах
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Девятый студийный альбом Бориса Гребенщикова (БГ). Составлен из песен русского поэта и барда Булата Окуджавы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (White Vinyl) (4680068803124) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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