Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (4680068803117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 718339
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Горит Пламя, Не Чадит..., Песенка О Ваньке Морозове, Петухи, Эта Женщина! Увижу И Немею..., Дерзость (Разговор перед Боем), Вот так она Любит Меня, Пиратская Лирическая, Настоящих Людей Так Немного..., К Чему Нам Быть На ТЫ..., Надя-Наденька, Песенка О Голубом Шарике, Песенка Про Черного Кота, Песенка О Смоленской Дороге, Примета, Песенка Об Арбатских Ребятах
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (4680068803117) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Девятый студийный альбом Бориса Гребенщикова (БГ). Составлен из песен русского поэта и барда Булата Окуджавы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Бг Поет Песни Б. Окуджавы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Горит Пламя, Не Чадит..., Песенка О Ваньке Морозове, Петухи, Эта Женщина! Увижу И Немею..., Дерзость (Разговор перед Боем), Вот так она Любит Меня, Пиратская Лирическая, Настоящих Людей Так Немного..., К Чему Нам Быть На ТЫ..., Надя-Наденька, Песенка О Голубом Шарике, Песенка Про Черного Кота, Песенка О Смоленской Дороге, Примета, Песенка Об Арбатских Ребятах
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Девятый студийный альбом Бориса Гребенщикова (БГ). Составлен из песен русского поэта и барда Булата Окуджавы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум (Бг+) - Бг Поет Песни Б. Окуджавы (4680068803117) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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