Описание товара Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Кострома mon amour" (с фр. - "Кострома, любовь моя") - десятый "естественный" альбом группы "Аквариум", вышедший в 1994 году. Практически все песни альбома были написаны в дорогах и разъездах, которые Гребенщиков стал часто совершать после выхода альбома "Любимые песни Рамзеса IV". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати. Гребенщиков так охарактеризует этот проект: «У меня простой подход. Боб Марли говорил: „Who are playing with me is Wailers“ — кто играет со мной, те и есть Wailers. Если людям будет интересно играть со мной, то это будет „Аквариум“. Это буду не я лично, потому что мы, когда работаем вместе, мы и делаем всё вместе. Если людям интересно играть эту музыку, значит, это „Аквариум“». Из интервью Гребенщикова «Нашему радио», Брянск, 2002