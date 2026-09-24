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Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка

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Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Zoom Zoom Zoom
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718315
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Загружаем...
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Загружаем...
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Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Zoom Zoom Zoom
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Белая, Трамонтана, Народная песня из Паламоса, Мёртвые матросы не спят, Zoom Zoom Zoom, Братья Забадай, Бессмертная сестра Хо, Красота (это страшная сила), Крем и Карамель, Не могу оторвать глаз от тебя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка

18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ «Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года её основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курёхин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин, Эдмунд Шклярский, Евгений Губерман, Александр Кондрашкин, Александр Ляпин, Пётр Трощенков, Иван Воропаев, Андрей Решетин, Сергей Щураков и многие другие. «Аквариум» был основан Борисом Гребенщиковым и его другом Анатолием Гуницким (он же Джордж, Старый Рокер) в июле 1972 года как поэтически-музыкальный проект. Тридцать лет спустя Гребенщиков так охарактеризует этот проект: «У меня простой подход. Боб Марли говорил: „Who are playing with me is Wailers“ — кто играет со мной, те и есть Wailers. Если людям будет интересно играть со мной, то это будет „Аквариум“. Это буду не я лично, потому что мы, когда работаем вместе, мы и делаем всё вместе. Если людям интересно играть эту музыку, значит, это „Аквариум“». Из интервью Гребенщикова «Нашему радио», Брянск, 2002

Отзывы о товаре Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Zoom Zoom Zoom
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Белая, Трамонтана, Народная песня из Паламоса, Мёртвые матросы не спят, Zoom Zoom Zoom, Братья Забадай, Бессмертная сестра Хо, Красота (это страшная сила), Крем и Карамель, Не могу оторвать глаз от тебя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ «Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года её основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курёхин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин, Эдмунд Шклярский, Евгений Губерман, Александр Кондрашкин, Александр Ляпин, Пётр Трощенков, Иван Воропаев, Андрей Решетин, Сергей Щураков и многие другие. «Аквариум» был основан Борисом Гребенщиковым и его другом Анатолием Гуницким (он же Джордж, Старый Рокер) в июле 1972 года как поэтически-музыкальный проект. Тридцать лет спустя Гребенщиков так охарактеризует этот проект: «У меня простой подход. Боб Марли говорил: „Who are playing with me is Wailers“ — кто играет со мной, те и есть Wailers. Если людям будет интересно играть со мной, то это будет „Аквариум“. Это буду не я лично, потому что мы, когда работаем вместе, мы и делаем всё вместе. Если людям интересно играть эту музыку, значит, это „Аквариум“». Из интервью Гребенщикова «Нашему радио», Брянск, 2002
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Отзывы


Аквариум - Zoom Zoom Zoom (Yellow Vinyl) (4680068803407) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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