Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка
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Описание товара Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка
Музыкальное издательство «Мирумир» бесконечно счастливо представить переиздание бэк-каталога самой ожидаемой на виниле российской группы «Браво»! Группу «Браво» представлять не нужно — их песни поют уже более 30 лет, они не исчезают из радиоэфира и концертных площадок, и сама группа до сих пор находится в отличной форме. «Мирумир» начинает переиздание альбомов «Браво» тремя ярчайшими моментами истории группы. Момент второй: «Браво» и Валерий Сюткин. «Дорога в облака» – единственный студийный альбом группы с Валерием Сюткиным, который не был выпущен на виниле в год своего издания (1994), так как в этом году производство винила в России было практически прекращено, а основными аудионосителями стали кассеты и набиравшие популярность компакт-диски. На «Дороге в облака» группа уже начала отходить в сторону от ярлыка «ретро-стиляжничества», который приклеился к «Браво» после альбомов «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». «Бронебойных» хитов на пластинке достаточно – «Дорога в облака», «Любите, девушки», «Однажды», «Лучший город Земли» (дуэт с Муслимом Магомаевым). Вскоре после выхода альбома группа объявила, что Валерий Сюткин начинает сольную карьеру, и после серии прощальных концертов начала готовить программу с другим вокалистом.
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