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Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка

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Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка - фото 1
Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Дорога в облака
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718305
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Дорога в облака
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Дорога в облака, Однaжды, Любите, девушки, Стpaнa цветов, Севеp и Юг, В пятницу вечеpом, Блюз Голубой Луны, Пapень в лиловом сомбpеpо, Доктоp Ночь, Аэpоплaн, Зaмок из пескa, Лучший гоpод Земли, Кpaснaя Cтpелa
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка

Музыкальное издательство «Мирумир» бесконечно счастливо представить переиздание бэк-каталога самой ожидаемой на виниле российской группы «Браво»! Группу «Браво» представлять не нужно — их песни поют уже более 30 лет, они не исчезают из радиоэфира и концертных площадок, и сама группа до сих пор находится в отличной форме. «Мирумир» начинает переиздание альбомов «Браво» тремя ярчайшими моментами истории группы. Момент второй: «Браво» и Валерий Сюткин. «Дорога в облака» – единственный студийный альбом группы с Валерием Сюткиным, который не был выпущен на виниле в год своего издания (1994), так как в этом году производство винила в России было практически прекращено, а основными аудионосителями стали кассеты и набиравшие популярность компакт-диски. На «Дороге в облака» группа уже начала отходить в сторону от ярлыка «ретро-стиляжничества», который приклеился к «Браво» после альбомов «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». «Бронебойных» хитов на пластинке достаточно – «Дорога в облака», «Любите, девушки», «Однажды», «Лучший город Земли» (дуэт с Муслимом Магомаевым). Вскоре после выхода альбома группа объявила, что Валерий Сюткин начинает сольную карьеру, и после серии прощальных концертов начала готовить программу с другим вокалистом.

Отзывы о товаре Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Дорога в облака
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Дорога в облака, Однaжды, Любите, девушки, Стpaнa цветов, Севеp и Юг, В пятницу вечеpом, Блюз Голубой Луны, Пapень в лиловом сомбpеpо, Доктоp Ночь, Аэpоплaн, Зaмок из пескa, Лучший гоpод Земли, Кpaснaя Cтpелa
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальное издательство «Мирумир» бесконечно счастливо представить переиздание бэк-каталога самой ожидаемой на виниле российской группы «Браво»! Группу «Браво» представлять не нужно — их песни поют уже более 30 лет, они не исчезают из радиоэфира и концертных площадок, и сама группа до сих пор находится в отличной форме. «Мирумир» начинает переиздание альбомов «Браво» тремя ярчайшими моментами истории группы. Момент второй: «Браво» и Валерий Сюткин. «Дорога в облака» – единственный студийный альбом группы с Валерием Сюткиным, который не был выпущен на виниле в год своего издания (1994), так как в этом году производство винила в России было практически прекращено, а основными аудионосителями стали кассеты и набиравшие популярность компакт-диски. На «Дороге в облака» группа уже начала отходить в сторону от ярлыка «ретро-стиляжничества», который приклеился к «Браво» после альбомов «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». «Бронебойных» хитов на пластинке достаточно – «Дорога в облака», «Любите, девушки», «Однажды», «Лучший город Земли» (дуэт с Муслимом Магомаевым). Вскоре после выхода альбома группа объявила, что Валерий Сюткин начинает сольную карьеру, и после серии прощальных концертов начала готовить программу с другим вокалистом.
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Браво - Дорога В Облака (Yellow Vinyl) (4680068805654) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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