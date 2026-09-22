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Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка

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Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 1
Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 2
Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дора
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 1
  • Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 2
  • Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718298
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дора
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Кошки на сердце (Cats on Heart), Зависима (Dependent), Дежавю (Deja Vu) by Дора (Dora) & Мэйби Бэйби (Maybe Baby), Hot Girls Club, Танго в Париже (Tango in Paris), Лучше тебя (Better Than You), Реки на щеках (Rivers on the Cheeks) by Дора (Dora) & АКУЛИЧ (akyuliych), Прощай (Goodbye), NIGHTLIFE, Самолёты-поезда (Planes-Trains), Luv u, Высоко (High) by Дора (Dora) & lowlife, Caprice, Пустые слова (Empty Words), ASTI, Моя одежда ещё пахнет тобой (MCSSOY)by Дора (Dora) & луни ана (luni ana), Остань
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка

Пятый альбом Доры, который она зовёт своим магнум опусом. Из 18 рекордных для альбома Даши треков в релиз вошли 4 совместные композиции. Помимо Мэйби Бэйби, с которой у Даши есть ни один хит, на альбоме присутствуют ?lowlife и луни ана, в чьём творчестве преобладает R&B, а также получившая первую известность благодаря стримам Акулич. Дора о своём альбоме «LOVE SONGS»: «Love songs» это моя история любви: к партнёру, к себе и жизни. Я не люблю афишировать личное, но в музыке могу делиться эмоциями, историями и болью. Хотелось показать, насколько разнообразными могут быть даже одни и те же отношения, и открыть новые смыслы. Во время записи я заболела, и целую неделю мы с моим звукорежиссером ожидали моего выздоровления. Была уютная неделя ожидания записи.» В записи приняли участие Мэйби Бэйби, Акулич, Lowlife и Луни Ана. Их можно услышать в треках «Дежавю», «Реки на щеках», «Высоко» и «Моя одежда пахнет тобой» соответственно. Всего в альбом попали 18 песен, в том числе недавние синглы «Зависима» и «Лучше тебя». Продюсерами материала выступили Xwinner и Gore Ocean. Альбом исполнен в жанрах R&B, электронике и поп-музыке. Лонгплей посвящён теме любви во всех её ипостасях.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дора
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Кошки на сердце (Cats on Heart), Зависима (Dependent), Дежавю (Deja Vu) by Дора (Dora) & Мэйби Бэйби (Maybe Baby), Hot Girls Club, Танго в Париже (Tango in Paris), Лучше тебя (Better Than You), Реки на щеках (Rivers on the Cheeks) by Дора (Dora) & АКУЛИЧ (akyuliych), Прощай (Goodbye), NIGHTLIFE, Самолёты-поезда (Planes-Trains), Luv u, Высоко (High) by Дора (Dora) & lowlife, Caprice, Пустые слова (Empty Words), ASTI, Моя одежда ещё пахнет тобой (MCSSOY)by Дора (Dora) & луни ана (luni ana), Остань
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пятый альбом Доры, который она зовёт своим магнум опусом. Из 18 рекордных для альбома Даши треков в релиз вошли 4 совместные композиции. Помимо Мэйби Бэйби, с которой у Даши есть ни один хит, на альбоме присутствуют ?lowlife и луни ана, в чьём творчестве преобладает R&B, а также получившая первую известность благодаря стримам Акулич. Дора о своём альбоме «LOVE SONGS»: «Love songs» это моя история любви: к партнёру, к себе и жизни. Я не люблю афишировать личное, но в музыке могу делиться эмоциями, историями и болью. Хотелось показать, насколько разнообразными могут быть даже одни и те же отношения, и открыть новые смыслы. Во время записи я заболела, и целую неделю мы с моим звукорежиссером ожидали моего выздоровления. Была уютная неделя ожидания записи.» В записи приняли участие Мэйби Бэйби, Акулич, Lowlife и Луни Ана. Их можно услышать в треках «Дежавю», «Реки на щеках», «Высоко» и «Моя одежда пахнет тобой» соответственно. Всего в альбом попали 18 песен, в том числе недавние синглы «Зависима» и «Лучше тебя». Продюсерами материала выступили Xwinner и Gore Ocean. Альбом исполнен в жанрах R&B, электронике и поп-музыке. Лонгплей посвящён теме любви во всех её ипостасях.


Теги товара: Limited Edition
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