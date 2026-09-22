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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 090 руб. 
Начислим 638 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка
20 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альбом: Атлантида, Альбом: Князь тишины, Альбом: Титаник, Альбом: Крылья, Альбом: Чужая земля, Альбом: Яблокитай
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка

Лимитированный номерной Бокс-Сет состоящий из 6-ти топовых альбомов группы Наутилус Помпилиус. Альбомы выпущены на белом виниле.

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Лучшие Альбомы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альбом: Атлантида, Альбом: Князь тишины, Альбом: Титаник, Альбом: Крылья, Альбом: Чужая земля, Альбом: Яблокитай
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Лимитированный номерной Бокс-Сет состоящий из 6-ти топовых альбомов группы Наутилус Помпилиус. Альбомы выпущены на белом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered Coloured Vinyl) (4680068805395) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 20090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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