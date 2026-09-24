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Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка

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Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 1
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 2
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 3
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 4
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 5
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 6
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 7
Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Futique
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 1
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 2
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 3
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 4
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 5
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 6
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 7
  • Biffy Clyro - Futique (White &amp; Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718170
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Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732807885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Futique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Little Love, Hunting Season, Shot One, True Believer, Goodbye, Friendshipping, Wow Is Me, Wow Is You, It’s Chemical!, A Thousand And One, Dearest Amygdala, Two People In Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка

LP — эксклюзивный лимитированный релиз на белом и чёрном мраморном виниле с печатным внутренним пакетом. Технология мраморирования делает каждый экземпляр уникальным. Любимцы фестивалей, Biffy Clyro с тремя альбомами, возглавлявшими чарты в Великобритании, возвращаются с долгожданным альбомом « Futique », релиз которого намечен на 26 сентября. Первый сингл с альбома, « A Little Love », мгновенно продемонстрировал их непреходящую мощь, став самым горячим альбомом на Radio 1, зажег «Big Weekend» на Radio 1 и заняв первое место в официальном чарте виниловых синглов Великобритании. « Futique » углубляется в наши отношения с памятью и тем, что мы ценим во времени. Как объясняет Саймон Нил, это «исследование идей, объектов или отношений, которые существуют во времени — мы никогда не осознаём, когда делаем что-то в последний раз, и в этом есть красота и грусть. Каким будет ваш «Futique»?» Основываясь на размышлениях о влиянии цифровой эпохи на память и собственном удивительном пути группы от друзей-подростков до гигантов альтернативного рока, альбом « Futique » исследует трудности и непреходящие связи, которые их определяют. Это невероятно трогательная история одной из самых любимых британских групп, напоминающая нам ценить то, что у нас есть.

Отзывы о товаре Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732807885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Futique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Little Love, Hunting Season, Shot One, True Believer, Goodbye, Friendshipping, Wow Is Me, Wow Is You, It’s Chemical!, A Thousand And One, Dearest Amygdala, Two People In Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
LP — эксклюзивный лимитированный релиз на белом и чёрном мраморном виниле с печатным внутренним пакетом. Технология мраморирования делает каждый экземпляр уникальным. Любимцы фестивалей, Biffy Clyro с тремя альбомами, возглавлявшими чарты в Великобритании, возвращаются с долгожданным альбомом « Futique », релиз которого намечен на 26 сентября. Первый сингл с альбома, « A Little Love », мгновенно продемонстрировал их непреходящую мощь, став самым горячим альбомом на Radio 1, зажег «Big Weekend» на Radio 1 и заняв первое место в официальном чарте виниловых синглов Великобритании. « Futique » углубляется в наши отношения с памятью и тем, что мы ценим во времени. Как объясняет Саймон Нил, это «исследование идей, объектов или отношений, которые существуют во времени — мы никогда не осознаём, когда делаем что-то в последний раз, и в этом есть красота и грусть. Каким будет ваш «Futique»?» Основываясь на размышлениях о влиянии цифровой эпохи на память и собственном удивительном пути группы от друзей-подростков до гигантов альтернативного рока, альбом « Futique » исследует трудности и непреходящие связи, которые их определяют. Это невероятно трогательная история одной из самых любимых британских групп, напоминающая нам ценить то, что у нас есть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Biffy Clyro - Futique (White & Black Marbled) (5021732807885) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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