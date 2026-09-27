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Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка

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Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 4
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 5
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 6
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 7
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 8
Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington & Count Basie
Альбом (сингл)
First Time! The Count Meets The Duke
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 6
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 7
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 8
  • Duke Ellington &amp; Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039006656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington & Count Basie
Альбом (сингл)
First Time! The Count Meets The Duke
Жанр
Swing
Трек-лист
Battle Royal, To You, Take The "A" Train, Until I Met You, Wild Man (Wild Man Moore), Segue In C, B D B, Jumpin' At The Woodside
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Battle Royal, To You, Take The "A" Train, Until I Met You, Wild Man (Wild Man Moore), Segue In C, B D B, Jumpin' At The Woodside

Отзывы о товаре Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039006656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duke Ellington & Count Basie
Альбом (сингл)
First Time! The Count Meets The Duke
Жанр
Swing
Трек-лист
Battle Royal, To You, Take The "A" Train, Until I Met You, Wild Man (Wild Man Moore), Segue In C, B D B, Jumpin' At The Woodside
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Battle Royal, To You, Take The "A" Train, Until I Met You, Wild Man (Wild Man Moore), Segue In C, B D B, Jumpin' At The Woodside
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington & Count Basie - First Time! The Count Meets The Duke (Orange Marble) (8719039006656) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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