Описание товара Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка

Официальный саундтрек к документальному фильму Жана-Косме Делалуа о жизни и карьере пионера детройтского техно Карла Крейга «Desire: The Carl Craig Story» выйдет на цифровых платформах 20 июня 2025 года, а издания на виниле формата 2x12 дюймов и CD — 18 июля 2025 года. В сборнике, выпущенном на его плодовитом и плодотворном лейбле Planet E Communications представлена ??музыка из обширного репертуара Крейга, включая несколько треков, ранее не издававшихся в цифровом формате. В сборнике представлены работы, созданные под его псевдонимами и в рамках его проектов, что позволяет взглянуть на весь спектр его новаторской карьеры. Редкий взгляд на весь спектр его новаторской карьеры. Среди редких и ремастерированных треков — No More Words первоначально выпущенный в 1991 году, недавно переизданный на виниле и впервые доступный в цифровом формате. No More Words, основополагающий трек в каноне детройтского техно, запечатлел эмоциональные синтезаторы и плотные грувы звучания Крейга, которые вскоре найдут отклик на танцполах по всему миру. Его переиздание знаменует собой момент размышлений об истоках и развитии жанра. Ещё один ремастеринговый трек из обширного архива Крейга — «The Truth» глубокая версия дискографии Крейга под псевдонимом Designer Music впервые широко доступная спустя четверть века после выхода оригинального альбома. Финальные титры фильма исполняет созерцательная композиция « Meditation 4» ранее доступная только на сборнике «Meditation 4» 2013 года для Ministry of Sound . В сборник вошли такие культовые ремиксы, как номинированная на премию «Грэмми» переработка Like A Child группы Junior Boys а также менее известные, но не менее эпичные ремиксы, такие как его великолепный микс 2012 года Azure группы Slam который используется в титрах фильма и ранее выпускался ограниченным тиражом. В различных форматах саундтрека также представлены культовые работы Карла Крейга под его псевдонимами 69 Psyche / BFC и Innerzone Orchestra а также совместные работы с Морицем фон Освальдом и Франческо Тристано Освальдом и Франческо Тристано . Саундтрек служит дополнением к новому документальному фильму Жана-Косме Делалуа снятому компанией Sovereign Films . В нём рассказывается о пути Карла от детройтского среднего класса к мировой славе на фоне упадка и восстановления города. Фильм исследует его творчество на стыке музыки, искусства и культуры, от сотрудничества с Bottega Veneta до инсталляции «Вечеринка/Афте-вечеринка», приобретённой Детройтским институтом искусств и выставленной в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (MOCA Los Angeles). В альбоме Desire представлены интервью с Жилем Петерсоном Рони Сайзом Лораном Гарнье DJ Minx Кенни Ларкиным Морицем фон Освальдом и Джеймсом Лавелем . В нем подчеркивается поддержка Карлом творческого совершенства чернокожих жителей Детройта и часто упускаемые из виду афроамериканские корни электронной музыки.