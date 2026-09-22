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Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка

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Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 1
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 2
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 3
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 4
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 5
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 6
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 7
Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carl Craig
Альбом (сингл)
Desire: The Carl Craig Story
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 1
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 2
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 3
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 4
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 5
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 6
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 7
  • Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718157
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Характеристики

Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[4062548116861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carl Craig
Альбом (сингл)
Desire: The Carl Craig Story
Жанр
House
Трек-лист
Carl Craig - No More Words, Slam - Azure (Carl Craig C2 Remix), Carl Craig - At Les, Psyche/BFC - Galaxy, 69 - Desire, Innerzone Orchestra - Bug In The Bassbin, Designer Music - The Truth, Junior Boys - Like A Child (Carl Craig Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка

Официальный саундтрек к документальному фильму Жана-Косме Делалуа о жизни и карьере пионера детройтского техно Карла Крейга «Desire: The Carl Craig Story» выйдет на цифровых платформах 20 июня 2025 года, а издания на виниле формата 2x12 дюймов и CD — 18 июля 2025 года. В сборнике, выпущенном на его плодовитом и плодотворном лейбле Planet E Communications представлена ??музыка из обширного репертуара Крейга, включая несколько треков, ранее не издававшихся в цифровом формате. В сборнике представлены работы, созданные под его псевдонимами и в рамках его проектов, что позволяет взглянуть на весь спектр его новаторской карьеры. Редкий взгляд на весь спектр его новаторской карьеры. Среди редких и ремастерированных треков — No More Words первоначально выпущенный в 1991 году, недавно переизданный на виниле и впервые доступный в цифровом формате. No More Words, основополагающий трек в каноне детройтского техно, запечатлел эмоциональные синтезаторы и плотные грувы звучания Крейга, которые вскоре найдут отклик на танцполах по всему миру. Его переиздание знаменует собой момент размышлений об истоках и развитии жанра. Ещё один ремастеринговый трек из обширного архива Крейга — «The Truth» глубокая версия дискографии Крейга под псевдонимом Designer Music впервые широко доступная спустя четверть века после выхода оригинального альбома. Финальные титры фильма исполняет созерцательная композиция « Meditation 4» ранее доступная только на сборнике «Meditation 4» 2013 года для Ministry of Sound . В сборник вошли такие культовые ремиксы, как номинированная на премию «Грэмми» переработка Like A Child группы Junior Boys а также менее известные, но не менее эпичные ремиксы, такие как его великолепный микс 2012 года Azure группы Slam который используется в титрах фильма и ранее выпускался ограниченным тиражом. В различных форматах саундтрека также представлены культовые работы Карла Крейга под его псевдонимами 69 Psyche / BFC и Innerzone Orchestra а также совместные работы с Морицем фон Освальдом и Франческо Тристано Освальдом и Франческо Тристано . Саундтрек служит дополнением к новому документальному фильму Жана-Косме Делалуа снятому компанией Sovereign Films . В нём рассказывается о пути Карла от детройтского среднего класса к мировой славе на фоне упадка и восстановления города. Фильм исследует его творчество на стыке музыки, искусства и культуры, от сотрудничества с Bottega Veneta до инсталляции «Вечеринка/Афте-вечеринка», приобретённой Детройтским институтом искусств и выставленной в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (MOCA Los Angeles). В альбоме Desire представлены интервью с Жилем Петерсоном Рони Сайзом Лораном Гарнье DJ Minx Кенни Ларкиным Морицем фон Освальдом и Джеймсом Лавелем . В нем подчеркивается поддержка Карлом творческого совершенства чернокожих жителей Детройта и часто упускаемые из виду афроамериканские корни электронной музыки.

Отзывы о товаре Carl Craig - Desire: The Carl Craig Story (4062548116861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[4062548116861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carl Craig
Альбом (сингл)
Desire: The Carl Craig Story
Жанр
House
Трек-лист
Carl Craig - No More Words, Slam - Azure (Carl Craig C2 Remix), Carl Craig - At Les, Psyche/BFC - Galaxy, 69 - Desire, Innerzone Orchestra - Bug In The Bassbin, Designer Music - The Truth, Junior Boys - Like A Child (Carl Craig Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Официальный саундтрек к документальному фильму Жана-Косме Делалуа о жизни и карьере пионера детройтского техно Карла Крейга «Desire: The Carl Craig Story» выйдет на цифровых платформах 20 июня 2025 года, а издания на виниле формата 2x12 дюймов и CD — 18 июля 2025 года. В сборнике, выпущенном на его плодовитом и плодотворном лейбле Planet E Communications представлена ??музыка из обширного репертуара Крейга, включая несколько треков, ранее не издававшихся в цифровом формате. В сборнике представлены работы, созданные под его псевдонимами и в рамках его проектов, что позволяет взглянуть на весь спектр его новаторской карьеры. Редкий взгляд на весь спектр его новаторской карьеры. Среди редких и ремастерированных треков — No More Words первоначально выпущенный в 1991 году, недавно переизданный на виниле и впервые доступный в цифровом формате. No More Words, основополагающий трек в каноне детройтского техно, запечатлел эмоциональные синтезаторы и плотные грувы звучания Крейга, которые вскоре найдут отклик на танцполах по всему миру. Его переиздание знаменует собой момент размышлений об истоках и развитии жанра. Ещё один ремастеринговый трек из обширного архива Крейга — «The Truth» глубокая версия дискографии Крейга под псевдонимом Designer Music впервые широко доступная спустя четверть века после выхода оригинального альбома. Финальные титры фильма исполняет созерцательная композиция « Meditation 4» ранее доступная только на сборнике «Meditation 4» 2013 года для Ministry of Sound . В сборник вошли такие культовые ремиксы, как номинированная на премию «Грэмми» переработка Like A Child группы Junior Boys а также менее известные, но не менее эпичные ремиксы, такие как его великолепный микс 2012 года Azure группы Slam который используется в титрах фильма и ранее выпускался ограниченным тиражом. В различных форматах саундтрека также представлены культовые работы Карла Крейга под его псевдонимами 69 Psyche / BFC и Innerzone Orchestra а также совместные работы с Морицем фон Освальдом и Франческо Тристано Освальдом и Франческо Тристано . Саундтрек служит дополнением к новому документальному фильму Жана-Косме Делалуа снятому компанией Sovereign Films . В нём рассказывается о пути Карла от детройтского среднего класса к мировой славе на фоне упадка и восстановления города. Фильм исследует его творчество на стыке музыки, искусства и культуры, от сотрудничества с Bottega Veneta до инсталляции «Вечеринка/Афте-вечеринка», приобретённой Детройтским институтом искусств и выставленной в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе (MOCA Los Angeles). В альбоме Desire представлены интервью с Жилем Петерсоном Рони Сайзом Лораном Гарнье DJ Minx Кенни Ларкиным Морицем фон Освальдом и Джеймсом Лавелем . В нем подчеркивается поддержка Карлом творческого совершенства чернокожих жителей Детройта и часто упускаемые из виду афроамериканские корни электронной музыки.
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