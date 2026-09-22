Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка
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Описание товара Taylor Swift - The Life Of A Showgirl: Sweat And Vanilla Perfume (Portofino Orange Glitter) (0602478225260) виниловая пластинка
Тейлор Свифт возвращается со своим двенадцатым студийным альбомом «The Life of a Showgirl» — ярким сборником, отражающим восторг и творческий пульс её сценической жизни. В него вошло 12 песен, включая заглавный трек с участием Сабрины Карпентер. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом был создан совместно с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком в 2024 году во время европейского тура Eras. Альбом посвящён карьере певицы как артистки. В то время как «The Tortured Poets Department» исследует более интроспективную территорию, «The Life Of A Showgirl» тяготеет к радостным, драматичным и масштабным моментам. В визуальном плане альбом «The Life of a Showgirl» представляет собой, пожалуй, самый смелый образ в карьере Свифт. Обложка альбома, фотографами которой выступили Mert and Marcus, вдохновлена ??эстетикой танцовщиц, сочетающей в себе гламур, перформанс и зрелищность. На обложке Свифт изображена под водой в боди, напоминающем классические силуэты танцовщиц, а цветовая палитра включает насыщенные оттенки оранжевого и мятно-зелёного.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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