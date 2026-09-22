Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (0602478507328) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718149
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478507328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis., New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (0602478507328) виниловая пластинка
Nine Inch Nails возвращается с более чем 70 минутами новой музыки к фильму «Трон: Арес» . Среди синглов — «As Alive As You Need Me To Be», «Who Wants To Live Forever» и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478507328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Tron: Ares
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Init, Forked Reality, As Alive As You Need Me To Be, Echoes, This Changes Everything, In The Image Of, I Know You Can Feel It, Permanence, Infiltrator, 100% Expendable, Still Remains, Who Wants To Live Forever?, Building Better Worlds, Target Identified, Daemonize, Empathetic Response, What Have You Done?, A Question Of Trust, Ghost In The Machine, No Going Back, Nemesis., New Directive, Out In The World, Shadow Over Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 36
Страна производитель
США
Nine Inch Nails возвращается с более чем 70 минутами новой музыки к фильму «Трон: Арес» . Среди синглов — «As Alive As You Need Me To Be», «Who Wants To Live Forever» и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
Ost (Nine Inch Nails) - Tron: Ares (0602478507328) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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