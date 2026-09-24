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John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка

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John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 1
John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 2
John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 3
John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 4
John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 1
  • John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 2
  • John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 3
  • John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 4
  • John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072709737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Up Around The Bend, Who'll Stop The Rain, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin' Out My Back Door, Born On The Bayou, Run Through The Jungle, Someday Never Comes, Porterville, Hey Tonight, Lodi, Wrote A Song For Everyone, Bootleg, Don't Look Now, Long As I Can See The Light, Down On The Corner, Bad Moon Rising, Travelin' Band, Green River, Fortunate Son
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка

Джон Фогерти воспевает песни, вошедшие в историю рока, — на своих условиях. Впервые он владеет полными правами на свой культовый каталог. «Legacy» — это одновременно и чествование, и возрождение. Альбом, включающий новые версии его самых любимых песен, отражает неистощимую энергию и творческий энтузиазм Фогерти — как раз к его 80-летию. Благодаря поддержке семейного оркестра и новой волне признания — от признания Брюсом Спрингстином на церемонии American Music Honors до зажигательных выступлений на JazzFest, Glastonbury, Hollywood Bowl и других площадках в 2025 году — Фогерти по-прежнему полон энергии и энергии. «Legacy» — это не просто дань уважения одному из величайших репертуаров рок-музыки, это звучание американского музыканта, возвращающего себе место в центре внимания.

Отзывы о товаре John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072709737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Up Around The Bend, Who'll Stop The Rain, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin' Out My Back Door, Born On The Bayou, Run Through The Jungle, Someday Never Comes, Porterville, Hey Tonight, Lodi, Wrote A Song For Everyone, Bootleg, Don't Look Now, Long As I Can See The Light, Down On The Corner, Bad Moon Rising, Travelin' Band, Green River, Fortunate Son
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джон Фогерти воспевает песни, вошедшие в историю рока, — на своих условиях. Впервые он владеет полными правами на свой культовый каталог. «Legacy» — это одновременно и чествование, и возрождение. Альбом, включающий новые версии его самых любимых песен, отражает неистощимую энергию и творческий энтузиазм Фогерти — как раз к его 80-летию. Благодаря поддержке семейного оркестра и новой волне признания — от признания Брюсом Спрингстином на церемонии American Music Honors до зажигательных выступлений на JazzFest, Glastonbury, Hollywood Bowl и других площадках в 2025 году — Фогерти по-прежнему полон энергии и энергии. «Legacy» — это не просто дань уважения одному из величайших репертуаров рок-музыки, это звучание американского музыканта, возвращающего себе место в центре внимания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Fogerty - Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (0888072709737) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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