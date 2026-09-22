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B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка

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B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 1
B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 2
B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 3
B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 4
B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 5
B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live In Cook County Jail
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 1
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 2
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 3
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 4
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 5
  • B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718134
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547437976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live In Cook County Jail
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Introductions, Every Day I Have The Blues, How Blue Can You Get, Worry, Worry, Worry, Medley: 3 O'Clock Blues / Darlin' You Know I Love You, Sweet Sixteen, The Thrill Is Gone, Please Accept My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка

"Live In Cook County Jail" - переиздание концертного альбома 1971 года американского блюзового гитариста и певца Б.Б. Кинга, записанный в графстве Кук в тюрьме, а также в Чикаго, штат Иллинойс. Этот альбом был включен в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. B.B. King родился в 1925 году в США и является культовым американским блюз-гитаристом, автором песен и певцом. Журнал Rolling Stone в 2003 году провел опрос, по результатам которого B.B. King удостоился третьего места в списке «100 лучших гитаристов всех времен». В активе музыканта 5 премий Грэмми в разных номинациях (в том числе 10 его пластинок получили эту премию). Йельским Университетом присуждена Кингу докторская степень в музыке. Имя Би Би Кинга было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1987 году.

Отзывы о товаре B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547437976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live In Cook County Jail
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Introductions, Every Day I Have The Blues, How Blue Can You Get, Worry, Worry, Worry, Medley: 3 O'Clock Blues / Darlin' You Know I Love You, Sweet Sixteen, The Thrill Is Gone, Please Accept My Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
"Live In Cook County Jail" - переиздание концертного альбома 1971 года американского блюзового гитариста и певца Б.Б. Кинга, записанный в графстве Кук в тюрьме, а также в Чикаго, штат Иллинойс. Этот альбом был включен в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. B.B. King родился в 1925 году в США и является культовым американским блюз-гитаристом, автором песен и певцом. Журнал Rolling Stone в 2003 году провел опрос, по результатам которого B.B. King удостоился третьего места в списке «100 лучших гитаристов всех времен». В активе музыканта 5 премий Грэмми в разных номинациях (в том числе 10 его пластинок получили эту премию). Йельским Университетом присуждена Кингу докторская степень в музыке. Имя Би Би Кинга было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1987 году.
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