B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка
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Описание товара B.B. King - Live In Cook County Jail (0602547437976) виниловая пластинка
"Live In Cook County Jail" - переиздание концертного альбома 1971 года американского блюзового гитариста и певца Б.Б. Кинга, записанный в графстве Кук в тюрьме, а также в Чикаго, штат Иллинойс. Этот альбом был включен в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. B.B. King родился в 1925 году в США и является культовым американским блюз-гитаристом, автором песен и певцом. Журнал Rolling Stone в 2003 году провел опрос, по результатам которого B.B. King удостоился третьего места в списке «100 лучших гитаристов всех времен». В активе музыканта 5 премий Грэмми в разных номинациях (в том числе 10 его пластинок получили эту премию). Йельским Университетом присуждена Кингу докторская степень в музыке. Имя Би Би Кинга было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1987 году.
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