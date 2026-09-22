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Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка

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Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor
Альбом (сингл)
July Blue Skies
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718132
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Характеристики

Бренд
Timmion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Timmion Records
Barcode
[0617308094077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor
Альбом (сингл)
July Blue Skies
Жанр
Jazz
Трек-лист
July Blue Skies, Sky Train Baby, Venus Of Barsoon, Ikuchi, Summer Of Synesthesia, Tsicroxe
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка

«Juli Blue Skies» воссоединяет уникальное сочетание тяжелого синтезаторного фанка Джими Тенора с безупречным соул-продакшеном Cold Diamond & Mink, создавая альбом, полный захватывающих ритмов и проникновенных мелодий. Отправьтесь в фанковое, пропитанное синтезаторами путешествие, когда космический граф Джими Тенор воссоединяется с соул-архитекторами Cold Diamond & Mink лейбла Timmion Records для создания очередного альбома. В сравнении с недавним творением этих ребят «Is There Love In Outer Space?», «July Blue Skies» звучит чуть более сыро и мистически. Этот виниловый релиз, созданный в ходе пламенных сессий Tenor и Cold Diamond & Mink, предлагает шесть захватывающих дух треков, варьирующихся от мягкого грува до саундтрекового фанка. Заглавная песня альбома начинается с продолжительного вступления на аналоговом синтезаторе, которое постепенно перерастает в нежное романтическое заклинание, рисуя звуковой холст, напоминающий бескрайнее летнее небо. Самая вокальная композиция этого довольно инструментального сборника, «Sky Train Baby», уносит слушателя в путешествие по звёздным системам, а «Venus of Barsoon» с её барабанными брейками и фуззом погружает вас в мир фанка из научно-фантастических фильмов. Би-сайд альбома открывается песней «Ikuchi», где флейта и тенор-саксофон, которым всегда доверял Тенор, выходят на первый план на фоне изящных библиотечных битов. Завершает альбом два сингла: возвышенный «Summer Of Synesthesia» и демонический «Tsicroxe», оба из которых, безусловно, достойны того, чтобы их также услышать в этом альбоме. Возможно, этот альбом — именно тот весенний джем, который вам нужен.

Отзывы о товаре Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Timmion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Timmion Records
Barcode
[0617308094077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor
Альбом (сингл)
July Blue Skies
Жанр
Jazz
Трек-лист
July Blue Skies, Sky Train Baby, Venus Of Barsoon, Ikuchi, Summer Of Synesthesia, Tsicroxe
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Juli Blue Skies» воссоединяет уникальное сочетание тяжелого синтезаторного фанка Джими Тенора с безупречным соул-продакшеном Cold Diamond & Mink, создавая альбом, полный захватывающих ритмов и проникновенных мелодий. Отправьтесь в фанковое, пропитанное синтезаторами путешествие, когда космический граф Джими Тенор воссоединяется с соул-архитекторами Cold Diamond & Mink лейбла Timmion Records для создания очередного альбома. В сравнении с недавним творением этих ребят «Is There Love In Outer Space?», «July Blue Skies» звучит чуть более сыро и мистически. Этот виниловый релиз, созданный в ходе пламенных сессий Tenor и Cold Diamond & Mink, предлагает шесть захватывающих дух треков, варьирующихся от мягкого грува до саундтрекового фанка. Заглавная песня альбома начинается с продолжительного вступления на аналоговом синтезаторе, которое постепенно перерастает в нежное романтическое заклинание, рисуя звуковой холст, напоминающий бескрайнее летнее небо. Самая вокальная композиция этого довольно инструментального сборника, «Sky Train Baby», уносит слушателя в путешествие по звёздным системам, а «Venus of Barsoon» с её барабанными брейками и фуззом погружает вас в мир фанка из научно-фантастических фильмов. Би-сайд альбома открывается песней «Ikuchi», где флейта и тенор-саксофон, которым всегда доверял Тенор, выходят на первый план на фоне изящных библиотечных битов. Завершает альбом два сингла: возвышенный «Summer Of Synesthesia» и демонический «Tsicroxe», оба из которых, безусловно, достойны того, чтобы их также услышать в этом альбоме. Возможно, этот альбом — именно тот весенний джем, который вам нужен.
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