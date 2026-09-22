Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jimi Tenor - July Blue Skies (Violet Smoke) (0617308094077) виниловая пластинка
«Juli Blue Skies» воссоединяет уникальное сочетание тяжелого синтезаторного фанка Джими Тенора с безупречным соул-продакшеном Cold Diamond & Mink, создавая альбом, полный захватывающих ритмов и проникновенных мелодий. Отправьтесь в фанковое, пропитанное синтезаторами путешествие, когда космический граф Джими Тенор воссоединяется с соул-архитекторами Cold Diamond & Mink лейбла Timmion Records для создания очередного альбома. В сравнении с недавним творением этих ребят «Is There Love In Outer Space?», «July Blue Skies» звучит чуть более сыро и мистически. Этот виниловый релиз, созданный в ходе пламенных сессий Tenor и Cold Diamond & Mink, предлагает шесть захватывающих дух треков, варьирующихся от мягкого грува до саундтрекового фанка. Заглавная песня альбома начинается с продолжительного вступления на аналоговом синтезаторе, которое постепенно перерастает в нежное романтическое заклинание, рисуя звуковой холст, напоминающий бескрайнее летнее небо. Самая вокальная композиция этого довольно инструментального сборника, «Sky Train Baby», уносит слушателя в путешествие по звёздным системам, а «Venus of Barsoon» с её барабанными брейками и фуззом погружает вас в мир фанка из научно-фантастических фильмов. Би-сайд альбома открывается песней «Ikuchi», где флейта и тенор-саксофон, которым всегда доверял Тенор, выходят на первый план на фоне изящных библиотечных битов. Завершает альбом два сингла: возвышенный «Summer Of Synesthesia» и демонический «Tsicroxe», оба из которых, безусловно, достойны того, чтобы их также услышать в этом альбоме. Возможно, этот альбом — именно тот весенний джем, который вам нужен.
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