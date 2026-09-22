Pitbull - Greatest Hits (Clear Black Swirls) (0196588921612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718120
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588921612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Give Me Everything (feat. Afrojack, Ne-Yo & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) [feat. T-Pain], Rain over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. Stereotypes, E-40 & Abraham Mateo), Locas (feat. Lil Jon)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pitbull - Greatest Hits (Clear Black Swirls) (0196588921612) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Give Me Everything (feat. Afrojack, Ne-Yo & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) [feat. T-Pain], Rain over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. Stereotypes, E-40 & Abraham Mateo), Locas (feat. Lil Jon)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588921612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Give Me Everything (feat. Afrojack, Ne-Yo & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) [feat. T-Pain], Rain over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. Stereotypes, E-40 & Abraham Mateo), Locas (feat. Lil Jon)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Give Me Everything (feat. Afrojack, Ne-Yo & Nayer), Timber (feat. Kesha), I Know You Want Me (Calle Ocho), Don't Stop the Party (feat. TJR), Hotel Room Service, Hey Baby (Drop It to the Floor) [feat. T-Pain], Rain over Me (feat. Marc Anthony), Time of Our Lives (feat. Ne-Yo), International Love (feat. Christina Aguilera), Fireball (feat. John Ryan), Jungle (feat. Stereotypes, E-40 & Abraham Mateo), Locas (feat. Lil Jon)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pitbull - Greatest Hits (Clear Black Swirls) (0196588921612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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