Avril Lavigne - Best Damn Thing (Bright Pink) (0198028032711) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718111
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028032711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Girlfriend, I Can Do Better, Runaway, The Best Damn Thing, When You're Gone, Everything Back But You, Hot, Innocence, I Don't Have To Try, One of Those Girls, Contagious, Keep Holding On, Alone, I Will Be, I Can Do Better (Acoustic), Girlfriend (The Submarines' Time Warp '66 Mix), Girlfriend feat. Lil Mama (Dr. Luke Mix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avril Lavigne - Best Damn Thing (Bright Pink) (0198028032711) виниловая пластинка
«The Best Damn Thing» — третий студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2007 году Расширенное переиздание на цветном виниле. Аврил Лавин достигла вершин международных чартов со своим третьим альбомом «The Best Damn Thing» (2007). Альбом был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру и стал платиновым в США и Канаде. Двойной платиновый сингл "Girlfriend" несколько недель возглавлял чарты США. Альбом также содержит мощную балладу «Keep Hold On» из фантастического фильма «Eragon». Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028032711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Girlfriend, I Can Do Better, Runaway, The Best Damn Thing, When You're Gone, Everything Back But You, Hot, Innocence, I Don't Have To Try, One of Those Girls, Contagious, Keep Holding On, Alone, I Will Be, I Can Do Better (Acoustic), Girlfriend (The Submarines' Time Warp '66 Mix), Girlfriend feat. Lil Mama (Dr. Luke Mix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Best Damn Thing» — третий студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2007 году Расширенное переиздание на цветном виниле. Аврил Лавин достигла вершин международных чартов со своим третьим альбомом «The Best Damn Thing» (2007). Альбом был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру и стал платиновым в США и Канаде. Двойной платиновый сингл "Girlfriend" несколько недель возглавлял чарты США. Альбом также содержит мощную балладу «Keep Hold On» из фантастического фильма «Eragon». Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avril Lavigne - Best Damn Thing (Bright Pink) (0198028032711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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