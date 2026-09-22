Avril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Avril Lavigne
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 718110
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028032612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Avril Lavigne
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rock N Roll, Here's To Never Growing Up, 17, Bitchin' Summer, Let Me Go, Give You What You Like, Bad Girl, Hello Kitty, You Ain't Seen Nothin' Yet, Sippin' On Sunshine, Hello Heartache, Falling Fast, Hush Hush, Rock N Roll (Acoustic Version), Bad Reputation (Joan Jett cover), How You Remind Me (Nickelback cover)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) виниловая пластинка
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Here's To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028032612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Avril Lavigne
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rock N Roll, Here's To Never Growing Up, 17, Bitchin' Summer, Let Me Go, Give You What You Like, Bad Girl, Hello Kitty, You Ain't Seen Nothin' Yet, Sippin' On Sunshine, Hello Heartache, Falling Fast, Hush Hush, Rock N Roll (Acoustic Version), Bad Reputation (Joan Jett cover), How You Remind Me (Nickelback cover)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Avril Lavigne — пятый студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2013 году. Расширенное переиздание на виниле. На альбоме поп-звучание сочетается с мощными балладами, а также включает в себя электронную музыку, индастриал и панк-рок. В альбоме представлены два вокальных сотрудничества: с Чадом Крегером и Мэрилин Мэнсоном. Альбом дебютировал в топ-5 альбомных чартов США, Канады, Японии, Китая и многих других стран. С этого альбома было выпущено пять синглов, включая главный «Here's To Never Growing Up», которые стали успешными международными хитами. Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков, а также три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Avril Lavigne - Avril Lavigne (Light Blue) (0198028032612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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